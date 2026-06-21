MEF: reservas internacionales del Perú superan los US$100.000 millones con impulso exportador del 51,1%, ¿qué impacto tiene este récord?

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Las reservas internacionales netas (RIN) del Perú alcanzaron los US$100.214 millones al 9 de junio de 2026, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según la entidad, este monto equivale al 28% del producto bruto interno (PBI) y consolida al país como una de las economías con mayor respaldo externo de la región en relación con el tamaño de su producción.

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El MEF destacó que este nivel de reservas fortalece la estabilidad macroeconómica y la capacidad de respuesta frente a escenarios de incertidumbre internacional.

Asimismo, resaltó que el récord se produce en un contexto de fuerte crecimiento de las exportaciones, que en abril de 2026 sumaron US$9.329 millones y registraron una expansión nominal de 51,1%.

Reservas internacionales fortalecen la estabilidad económica

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, señaló que el nivel alcanzado por las reservas constituye un pilar fundamental para la estabilidad y el equilibrio macroeconómico del país.

Explicó que contar con un alto nivel de reservas internacionales fortalece la capacidad del Perú para enfrentar escenarios de incertidumbre externa, mantiene la confianza en la economía y favorece un entorno más propicio para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento económico.

Perú supera a economías regionales en respaldo externo

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el volumen de reservas alcanzado permite al Perú ubicarse por encima de economías de la región como Colombia, Chile y México en términos de reservas internacionales como proporción del PBI.

La entidad indicó que este nivel de reservas funciona como un mecanismo de protección frente a crisis externas y constituye un elemento clave para preservar la estabilidad macrofinanciera y sostener la confianza de los agentes económicos ante posibles choques provenientes del contexto internacional.

Exportaciones y balanza comercial impulsan el récord

A la solidez de las reservas internacionales se suma el desempeño de la balanza comercial peruana. Según el MEF, entre mayo de 2025 y abril de 2026 se acumuló un superávit de US$43.000 millones. Solo en abril de 2026, el saldo positivo alcanzó los US$3.304 millones, completó 71 meses consecutivos de resultados favorables.

El ministerio precisó que este resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las exportaciones, que en abril totalizaron US$9.329 millones, con un avance nominal de 51,1%. Los principales motores fueron los envíos de minerales, especialmente oro y cobre, además de productos agrícolas, químicos y siderometalúrgicos.

Asimismo, los términos de intercambio mejoraron 20,9% en abril de 2026 debido al incremento de 33% en los precios de exportación, favorecidos por las elevadas cotizaciones internacionales del oro y el cobre.