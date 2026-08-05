Midagri entra en reorganización por 120 días: qué implica la medida y qué cambios podrían venir

La medida abre una revisión sobre la gestión de programas, proyectos especiales y recursos destinados al desarrollo agrario. | Composición LR/Andina

La medida abre una revisión sobre la gestión de programas, proyectos especiales y recursos destinados al desarrollo agrario. | Composición LR/Andina

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) fue declarado en reorganización por un plazo de 120 días calendario, en una decisión que pone bajo revisión su estructura administrativa, su funcionamiento interno y la forma en que ejecuta recursos y proyectos vinculados al sector agrario.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI. El texto dispone una evaluación integral del ministerio con el objetivo de identificar problemas de gestión y proponer eventuales medidas de reforma institucional

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De acuerdo con la norma, la revisión estará a cargo de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Midagri, que deberá elaborar un diagnóstico sobre la situación administrativa, organizacional y de gestión del sector.

Qué aspectos estarán bajo evaluación

El decreto señala que el análisis incluirá varios frentes: planeamiento estratégico, gestión presupuestal, ejecución de inversiones públicas, mecanismos de integridad y control interno, además de otros aspectos considerados necesarios para determinar posibles acciones de mejora.

El alcance de la medida no se limita a la sede central del ministerio. También comprende a sus unidades de organización, programas, proyectos especiales y organismos públicos adscritos, que deberán proporcionar información y apoyo técnico durante el proceso de evaluación.

Esto significa que la medida podría involucrar áreas vinculadas a infraestructura de riego, desarrollo rural, agricultura familiar y programas de apoyo productivo, aunque el decreto no especifica qué dependencias serían objeto de cambios concretos.

Un proceso que puede derivar en reformas posteriores

La disposición establece un plazo de 120 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación. Durante ese periodo se deberá elaborar el diagnóstico y formular propuestas de reforma.

En términos prácticos, el Ejecutivo tendrá cuatro meses para determinar si existen duplicidades de funciones, problemas de coordinación, retrasos en la ejecución de inversiones o deficiencias en los procesos administrativos del sector.

Cualquier modificación concreta —como cambios en direcciones generales, creación o eliminación de oficinas, o ajustes en programas— requeriría normas adicionales. El decreto publicado este miércoles no modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Midagri ni altera la composición de sus viceministerios.

Los problemas que arrastra el sector

La evaluación del ministerio también coincide con un contexto en el que diversos proyectos de riego e infraestructura hidráulica han registrado observaciones por retrasos, ampliaciones de plazo y deficiencias técnicas.

La Contraloría General de la República ha emitido alertas de control sobre obras vinculadas al sector agrario, mientras que la plataforma de Consulta Amigable del MEF permite verificar diferencias en los niveles de ejecución presupuestal entre las unidades ejecutoras y proyectos especiales asociados al Midagri. Ambos sistemas son de acceso público y permiten contrastar el desempeño de las inversiones del sector.

El contexto político de la decisión

La reorganización se produce poco después del inicio de la gestión del ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz, quien asumió recientemente la conducción del sector. La decisión ocurre en un momento en que el Gobierno viene realizando ajustes en distintas entidades públicas y revisiones de su estructura administrativa.

El Midagri es una de las carteras con mayor presencia territorial debido a su relación con gobiernos regionales, juntas de usuarios, proyectos de irrigación y programas orientados a pequeños productores. Por ello, cualquier reforma en su organización puede tener efectos sobre la ejecución de obras y servicios vinculados al agro.

Presupuesto y ejecución de proyectos

Uno de los puntos relevantes del decreto es que el proceso deberá realizarse sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Las actividades vinculadas al diagnóstico y a la formulación de propuestas deberán financiarse con el presupuesto institucional ya asignado al ministerio para 2026.

La inclusión de la ejecución de inversiones públicas dentro de los aspectos a evaluar resulta especialmente significativa en un sector donde los proyectos de riego y desarrollo rural suelen enfrentar observaciones por retrasos, sobrecostos o baja capacidad de ejecución.

En los últimos años, distintos proyectos especiales de irrigación han requerido reestructuraciones, cambios de gestión o revisiones de contratos, lo que ha mantenido el debate sobre la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura agraria de gran escala.

La medida coincide además con la preparación de un pedido de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo para emitir decretos legislativos durante 120 días en materias vinculadas con reactivación económica, simplificación administrativa, infraestructura y gestión de recursos hídricos. Aunque se trata de una iniciativa distinta al Decreto Supremo N.° 008-2026-MIDAGRI, ambos procesos se desarrollan de manera paralela y podrían influir en la política agraria y de riego en los próximos meses.

Qué se sabe hasta ahora

Con la información disponible, el principal efecto inmediato de la norma es el inicio formal de un proceso de revisión institucional. No se han anunciado todavía cambios específicos en viceministerios, direcciones, programas o proyectos especiales.

La evaluación de la cartera abre un periodo de incertidumbre sobre el alcance real de las reformas que podrían proponerse una vez concluido el diagnóstico. Por ahora, el decreto funciona más como una habilitación para revisar el funcionamiento del ministerio que como una reforma estructural ya definida.

El resultado de ese proceso dependerá de las conclusiones que presente la Oficina de Modernización y de las decisiones que adopte posteriormente el Ejecutivo respecto a la organización y gestión del principal ministerio encargado de la política agraria y de riego del país.