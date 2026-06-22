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Participación de las mujeres en la compra de vehículos subió 6,5% en 2026 y reducen la brecha con los hombres: ¿a qué se debe este avance?

Las mujeres adquirieron 24.757 vehículos livianos entre enero y mayo de 2026, un 86,6% más que un año antes. Su participación en las compras aumentó a 46,5%, acercándose a la de los hombres, según la Asociación Automotriz del Perú.

Incremento de ingresos laborales impulsa compras de vehículos por parte de mujeres.
Incremento de ingresos laborales impulsa compras de vehículos por parte de mujeres. | Composición LR/IA
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La venta de vehículos livianos mantiene una evolución positiva durante 2026. Entre enero y mayo se comercializaron 102.454 unidades, lo que representó un crecimiento interanual de 38,3%, de acuerdo con cifras oficiales. Dentro de este desempeño, destacó el avance registrado por las mujeres en la adquisición de vehículos, cuya participación en el mercado continuó expandiéndose.

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Durante los primeros cinco meses del año, las mujeres compraron 24.757 vehículos livianos, cifra que superó en 86,6% el nivel alcanzado en el mismo periodo de 2025. En comparación, los hombres adquirieron 28.460 unidades, con un crecimiento de 43,1%.

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Este mayor dinamismo permitió que la participación femenina en las compras aumentara de 40% a 46,5%, mientras que la masculina descendió de 60% a 53,5%.

2025

Entre enero y mayo del 2025

2026

2026

Crecimiento de las compras de vehículos entre las mujeres

Del total de vehículos livianos vendidos entre enero y mayo de 2026, las personas naturales adquirieron 78.552 unidades, mientras que las personas jurídicas compraron 23.902. Al analizar las compras realizadas por un solo propietario y segmentarlas por género, se observa que las mujeres registraron un crecimiento significativamente superior al de los hombres.

Al respecto, Alberto Morisaki, gerente de Operaciones y Analítica de la Asociación Automotriz del Perú, señaló que “las cifras muestran que el crecimiento de las ventas durante 2026 ha sido más dinámico entre las mujeres”. Agregó que este desempeño permitió elevar la participación femenina en el mercado y reducir la diferencia respecto a los compradores hombres.

Ingresos laborales impulsan mayor participación femenina

El incremento de las compras de vehículos por parte de las mujeres coincide con una mejora en sus ingresos laborales. Según cifras del INEI, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo de las mujeres alcanzó los S/1.628,1 durante el periodo abril de 2025-marzo de 2026, por encima de los S/1.504,9 registrados un año antes, lo que significó un aumento de 8,19%.

En el caso de los hombres, el ingreso promedio mensual pasó de S/1.982,6 a S/2.144,6 en el mismo periodo, equivalente a un crecimiento de 8,17%.

De acuerdo con la información presentada, la mayor inserción femenina en el mercado laboral, la mejora sostenida de los ingresos y una creciente autonomía financiera se encuentran entre los factores asociados al incremento de la demanda de vehículos livianos por parte de las mujeres.

Brecha de género en el mercado automotor se reduce

La diferencia en la participación de hombres y mujeres dentro de las compras de vehículos livianos se redujo de manera importante durante 2026. Mientras en 2025 la brecha era de 20 puntos porcentuales, en lo que va del año se redujo a siete puntos porcentuales, reflejando un mayor protagonismo de las mujeres en este segmento del mercado.

Morisaki explicó que la mayor participación femenina responde a factores como una mayor autonomía económica y acceso al financiamiento, la búsqueda de independencia y seguridad en los desplazamientos, así como un mayor protagonismo en las decisiones individuales y del hogar.

No obstante, precisó que aún persisten diferencias relevantes, ya que, según el INEI, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres asciende a S/516,5 mensuales. Por ello, sostuvo que resulta importante impulsar políticas que contribuyan a reducir las brechas existentes en el mercado laboral.

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