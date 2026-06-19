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Avistamiento de ballenas en Perú: temporada 2026 iniciará sin ley de protección

La temporada de avistamiento se extiende de julio a octubre, principalmente en Piura y Tumbes, donde miles de turistas llegan a observar ballenas jorobadas en el norte peruano.

Temporada de avistamiento de ballenas 2026 iniciará sin ley de protección en Perú.
Temporada de avistamiento de ballenas 2026 iniciará sin ley de protección en Perú. | Andina
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A menos de dos semanas del inicio de la temporada de avistamiento de ballenas 2026, Perú continúa sin aprobar una ley que regule esta actividad turística, pese a las alertas de especialistas y organismos internacionales sobre los riesgos para los cetáceos y los turistas.

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La temporada inicia cada año en julio y se extiende hasta octubre en Piura y Tumbes, donde miles de visitantes llegan para observar a las ballenas jorobadas en el litoral norte. Sin embargo, especialistas advierten que Perú sigue siendo el único país de América Latina sin una regulación para el avistamiento de ballenas, pese al crecimiento sostenido del turismo marino en destinos como Máncora, Los Órganos, Cabo Blanco, El Ñuro y Punta Sal.

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La falta de normas ha permitido que en los últimos años se reporten prácticas invasivas, como la persecución de cetáceos por embarcaciones turísticas, el uso de motos acuáticas cerca de las especies, el nado sin control y las heridas ocasionadas por hélices.

Expertos recuerdan además que muchas de las ballenas que llegan al mar peruano se encuentran en situación vulnerable o en peligro de extinción. La bióloga Mariella Scarpati advirtió que un avistamiento irresponsable puede alterar su alimentación, descanso y reproducción, lo que afecta directamente su supervivencia.

Congreso aún no aprueba proyecto para regular el avistamiento de ballenas

Ante este escenario, especialistas pidieron al Congreso acelerar la aprobación del Proyecto de Ley 14468/2025-CR, iniciativa presentada por la congresista Heidy Juárez que busca establecer reglas claras para el avistamiento de ballenas en Perú.

La propuesta plantea fijar distancias mínimas entre embarcaciones y cetáceos, delimitar responsabilidades para operadores turísticos y autoridades, así como establecer medidas de protección durante la temporada de ballenas 2026.

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Percy Grandez, abogado especializado en conservación marina, sostuvo que la aprobación de la norma resulta urgente debido a la cercanía del inicio oficial de la temporada, previsto para el 1 de julio.

Según explicó, la ausencia de regulación no solo afecta a las ballenas, sino que también representa un riesgo para los turistas que participan en los recorridos marítimos, debido al acercamiento indebido de embarcaciones a animales que pueden superar las 40 toneladas.

Especialistas remarcan que el crecimiento del turismo de naturaleza en el norte peruano exige reglas claras que permitan compatibilizar la actividad económica con la conservación marina.

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Perú sigue rezagado frente a otros países de la región

La preocupación por la falta de control en el turismo de avistamiento de ballenas ya fue advertida por la Comisión Ballenera Internacional, que recomendó al Estado peruano aprobar una regulación urgente para evitar impactos negativos sobre los cetáceos.

Mientras otros países de la región cuentan con protocolos específicos de navegación, límites de velocidad y restricciones de acercamiento, Perú continúa sin una normativa integral para proteger a estas especies durante la temporada turística.

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En países como Argentina, Ecuador y Uruguay, las temporadas de avistamiento de ballenas se desarrollan bajo reglas específicas y protocolos turísticos orientados a reducir el impacto sobre los cetáceos.

Para especialistas, el inicio de la temporada de avistamiento de ballenas 2026 podría convertirse en un momento decisivo para impulsar finalmente una ley de protección en Perú, especialmente en un contexto donde PROMPERÚ y autoridades regionales vienen intensificando la promoción turística de esta actividad en Piura y Tumbes.

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