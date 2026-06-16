El Refugio Don Bosco, ubicado a casi 4.700 metros en Perú, se erige como base para alpinistas que buscan ascender al Huascarán, la segunda montaña más alta de los Andes. | Foto: Refugios Andinos/mejorada con IA

El Refugio Don Bosco, ubicado a casi 4.700 metros en Perú, se erige como base para alpinistas que buscan ascender al Huascarán, la segunda montaña más alta de los Andes. | Foto: Refugios Andinos/mejorada con IA

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Refugio Don Bosco, una infraestructura de altura situada a 4.700 metros sobre el nivel del mar en Perú, destaca como una base estratégica para los montañistas internacionales que buscan ascender al nevado Huascarán, la segunda montaña más alta de la cordillera de los Andes. Según registros del sistema de refugios de la Operación Mato Grosso, su diseño y edificación responden a una lógica alpina pensada para la seguridad en expediciones extremas, más que al turismo convencional.

Distante del concepto de un hotel tradicional, este complejo andino prioriza el descanso, la aclimatación y la logística de ascenso. La estación, integrada a una red utilizada por expediciones científicas y alpinistas, ofrece servicios excepcionales para la altitud del paisaje glaciar, como comedor, calefacción y duchas con agua caliente, elementos que transforman la experiencia en condiciones extremas.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ REVELA LA PRIMERA LETRA DE TU NOMBRE? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo dormir en el hotel más alto de Perú y cuánto cuesta el hospedaje?

El Refugio Don Bosco funciona como un albergue funcional para las expediciones al Huascarán. Este establecimiento de alta montaña en Áncash descarta el formato de hotel comercial para ofrecer una infraestructura solidaria con capacidad para 60 camas en dormitorios compartidos, comedor y servicios básicos.

Respecto a los costos de estadía, la tarifa base por noche se sitúa entre S/70 y S/80 solo por el pernocte. Quienes prefieran incluir el desayuno abonan cerca de S/120, mientras que la modalidad de media pensión, que abarca "cena, cama y desayuno", oscila entre S/160 y S/180 por persona. Ese modelo de operación autosostenible garantiza el mantenimiento de la red de refugios andinos y el apoyo al montañismo.

A los precios anteriores se añaden desembolsos complementarios obligatorios, como el boleto de ingreso al Parque Nacional Huascarán, administrado por Sernanp, cuyo valor varía entre S/30 para visitantes nacionales y S/60 para extranjeros. Asimismo, los montañistas disponen de la opción de contratar arrieros y burros desde el poblado de Musho para el traslado del equipo, con tarifas de S/40 a S/50 por jornada. Esta suma de factores transforma la experiencia en una aventura minuciosamente planificada.

¿Cómo llegar al Refugio Don Bosco desde Musho, el alto hotel peruano?

El trayecto hacia el albergue de alta montaña inicia en el pueblo de Musho, ubicado en la provincia de Yungay, región Áncash. Esta ruta representa una caminata exigente por los senderos andinos de la Cordillera Blanca, ideal para la aclimatación de los montañistas que planean ascender al Huascarán.

Los excursionistas completan el ascenso a pie en un tiempo estimado de 3,5 a 5 horas. El trayecto abarca entre 8 y 9 kilómetros, con un desnivel positivo que supera los 1.600 metros, un esfuerzo físico que prepara el cuerpo para la altitud extrema de la zona glaciar del parque nacional.

Para mitigar el esfuerzo, los turistas disponen de servicios logísticos, como el traslado de equipaje pesado mediante arrieros y animales de carga desde la localidad de origen. El emplazamiento resulta clave, debido a que desde este punto parten los ascensos hacia las cumbres norte y sur del nevado, dos de las rutas más difíciles de los Andes peruanos.