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Política

Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

La convocatoria señala que la protesta iniciará este viernes 19 a las cuatro de la tarde en Campo de Marte. Sánchez sostuvo que la movilización será pacífica y ordenada.

Juntos por el Perú anunció marcha para este 19 de junio. Sigue todos los pormenores EN VIVO | Composición: LR.
Juntos por el Perú anunció marcha para este 19 de junio. Sigue todos los pormenores EN VIVO | Composición: LR.
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Roberto Sánchez anunció que sus seguidores protestarán este viernes 19 de junio. La movilización se produce tras el desarrollo de la segunda vuelta electoral entre el candidato de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori. De acuerdo con la plataforma de Sánchez, esta movilización ciudadana busca "resguardar el voto ciudadano". Sigue aquí el desarrollo de los hechos minuto a minuto.

Marcha de Juntos por el Perú EN VIVO: detalles de la protesta de este 19 de junio

22:53
18/6/2026

Reportan cierre en la Panamericana Norte a horas de darse la marcha

Ciudadanos reportaron la presencia de operativos policiales en la Panamericana Norte horas antes de la marcha. Se espera que simpatizantes de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú que no residen en Lima lleguen a la capital en las próximas horas. Sin embargo, de acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), se trató de intervenciones destinadas a la desarticulación de una presunta banda criminal dedicada a la fabricación y/o comercialización de materiales tóxicos con fines delictivos.

22:44
18/6/2026

Roberto Sánchez se pronuncia sobre marcha de Juntos por el Perú

Roberto Sánchez llamó a que la convocatoria sea pacífica y ordenada. El candidato de Juntos por el Perú argumentó que el derecho a la protesta esta garantizado en la Constitución. Además, señaló que protestan en favor al "derecho al voto" y por mayores cuidados en la cadena de custodia del voto popular.

22:40
18/6/2026

¿Dónde iniciará la protesta ciudadana de Juntos por el Perú?

De acuerdo a su comunicado, la protesta ciudadana de Juntos por el Perú iniciará con una concentración desde las 4 de la tarde en Campo de Marte este viernes 19 de junio. 

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