Marchas en Lima EN VIVO: simpatizantes de Juntos por el Perú protestan por resultados de la segunda vuelta

Ciudadanos reportaron la presencia de operativos policiales en la Panamericana Norte horas antes de la marcha. Se espera que simpatizantes de Roberto Sánchez y de Juntos por el Perú que no residen en Lima lleguen a la capital en las próximas horas. Sin embargo, de acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), se trató de intervenciones destinadas a la desarticulación de una presunta banda criminal dedicada a la fabricación y/o comercialización de materiales tóxicos con fines delictivos.