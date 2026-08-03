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Economía

Minería en Perú apunta a un nuevo récord de inversiones: crecen los petitorios y el FMI insta a destrabar proyectos

El Ingemmet proyecta que este año se superarán los 11.000 petitorios mineros, mientras que el Fondo Monetario Internacional sostiene que el país debe aprovechar el favorable ciclo de los metales para acelerar inversiones, elevar la productividad y fortalecer el crecimiento económico.

El Ingemmet reporta una reducción en los tiempos promedio para obtener títulos de concesión gracias a la automatización de sus procedimientos internos.
El Ingemmet reporta una reducción en los tiempos promedio para obtener títulos de concesión gracias a la automatización de sus procedimientos internos. | Composición LR/IA
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El incremento sostenido de solicitudes para desarrollar nuevos proyectos coincide con un escenario internacional marcado por altos precios de los metales, una mayor demanda de cobre vinculada a la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como con el llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Perú aproveche este contexto y acelere las inversiones.

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Las cifras del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) reflejan ese escenario. La entidad proyecta que durante 2026 se superarán los 11.000 petitorios mineros a nivel nacional, luego de que hasta el 24 de julio ya se registraran 7.756 solicitudes, una cifra que, de mantenerse la tendencia, marcaría un nuevo récord para el país.

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El dato supera incluso el desempeño de 2025, cuando se contabilizaron 10.989 petitorios, el mayor registro de las últimas décadas. Para Ingemmet, el comportamiento responde principalmente al interés de empresas e inversionistas por desarrollar nuevos proyectos en un contexto de elevados precios internacionales del cobre y el oro.

El organismo también precisa que el catastro minero nacional registra actualmente 16.586 petitorios en trámite y cerca de 42.000 concesiones mineras vigentes. En conjunto, estas representan el 12,8% del territorio nacional, mientras que los petitorios abarcan alrededor del 4,8%, cifras que, según la entidad, desvirtúan la percepción de que la mayor parte del territorio peruano ya se encuentra concesionado.

El contexto internacional favorece a la minería peruana

El aumento del interés por nuevas concesiones coincide con un escenario internacional favorable para los países productores de minerales. En su más reciente evaluación de la economía peruana, el FMI resalta que las perspectivas positivas de la minería ofrecen al Perú un espacio fiscal adecuado para abordar sus problemas estructurales.

El organismo considera que la demanda mundial de cobre continuará elevada debido a la transición energética, la expansión de las redes eléctricas y el crecimiento de la infraestructura necesaria para tecnologías como la inteligencia artificial. Ese escenario representa una oportunidad para un país que figura entre los principales productores mundiales de cobre.

En ese contexto, el FMI sostiene que el Perú dispone del espacio necesario para impulsar reformas que permitan aprovechar este ciclo antes de que cambien las condiciones internacionales. Entre sus recomendaciones figura acelerar las inversiones productivas, mejorar la eficiencia del gasto público y remover los obstáculos que limitan el crecimiento potencial de la economía.

Menores plazos para obtener concesiones

Otro aspecto que podría contribuir a dinamizar la actividad minera es la reducción de los tiempos para obtener un título de concesión.

Según Ingemmet, el plazo promedio pasó de 12,8 meses para los petitorios presentados en 2021 a 5,8 meses para los formulados en 2025, resultado atribuido a la automatización de procedimientos internos. Además, alrededor del 63% de las solicitudes concluyen con el otorgamiento del título de concesión, mientras que el resto culmina por abandono, cancelación u otras causales previstas en la normativa.

La entidad también informó sobre la reciente incorporación de aproximadamente 289.100 hectáreas mediante nuevas Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), espacios que estarán disponibles para nuevas solicitudes y que podrían mantener el dinamismo observado durante el segundo semestre del año.

El desafío es transformar el interés en inversión

Pese al contexto favorable, el FMI advierte que el país aún enfrenta desafíos estructurales que podrían limitar el aprovechamiento del ciclo de altos precios de los metales.

Entre ellos identifica el crecimiento de la minería ilegal, fenómeno que considera una amenaza para la inversión formal, la seguridad y la gobernanza. El organismo también señala que persisten barreras regulatorias que dificultan la formalización de empresas y reducen la productividad de la economía.

Asimismo, el FMI prevé que la economía peruana mantendrá un crecimiento positivo durante 2026, respaldado por los elevados precios de los metales y la recuperación gradual de la inversión privada, aunque advierte que la incertidumbre política, los eventos climáticos y el avance de la minería ilegal continúan siendo factores de riesgo para el mediano plazo.

En ese escenario, el incremento de los petitorios mineros constituye una señal de confianza en el potencial geológico del país y en las perspectivas del mercado internacional. Sin embargo, el verdadero impacto sobre la economía dependerá de que esas solicitudes logren convertirse en proyectos de exploración, nuevas operaciones y mayores exportaciones.

El récord proyectado por Ingemmet y el diagnóstico del FMI convergen en un mismo mensaje: el Perú atraviesa un momento favorable para la minería, pero capitalizar esa oportunidad requerirá acelerar inversiones, mejorar las condiciones para su ejecución y enfrentar los problemas estructurales que aún limitan el desarrollo del sector y de la economía en su conjunto.

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