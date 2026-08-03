Empresas exportadoras en Perú crecieron 3,7%, pero más de 2.000 salieron del mercado internacional

El dinamismo del comercio exterior convive con desafíos estructurales para ampliar la presencia y permanencia de más empresas peruanas en los mercados internacionales. | Composición LR/IA

El dinamismo del comercio exterior convive con desafíos estructurales para ampliar la presencia y permanencia de más empresas peruanas en los mercados internacionales. | Composición LR/IA

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De acuerdo con el más reciente reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-Adex), las microempresas lideraron el número de exportadoras con 3.988 unidades, equivalentes al 58,1% del total. Les siguieron las pequeñas empresas, con 2.248; las grandes, con 412; y las medianas, con 212.

El número de empresas peruanas que exportaron bienes entre enero y mayo de este año alcanzó las 6.860, cifra que representa un crecimiento de 3,7% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 6.618 compañías con ventas al exterior. El incremento refleja una mayor participación empresarial en el comercio internacional, aunque también deja en evidencia que la actividad exportadora continúa concentrada en un grupo reducido de grandes firmas y enfrenta dificultades para mantener una base exportadora estable.

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Aunque las micro y pequeñas empresas representan más del 90% del universo de exportadores, su participación cambia significativamente cuando se analiza el valor de los envíos. Las grandes empresas concentraron el 92,2% del monto exportado durante los primeros cinco meses del año, con ventas por US$41.606 millones. En contraste, las pequeñas empresas aportaron el 4,6%; las medianas, el 2,7%; y las microempresas apenas el 0,5%.

Esta diferencia refleja una característica histórica de la estructura exportadora peruana: existe una amplia base de empresas que logra acceder a mercados internacionales, pero el grueso de las exportaciones continúa dependiendo de compañías de gran tamaño, especialmente de sectores como la minería tradicional, la agroindustria y la metalmecánica, que lideraron el crecimiento del número de exportadores durante el periodo analizado.

Más de 2.000 empresas dejaron de exportar en Perú pese al crecimiento del sector

Sin embargo, el aumento de empresas exportadoras no implica necesariamente una mayor consolidación del sector. El mismo informe revela que 2.069 empresas dejaron de exportar entre enero y mayo debido a factores internos y externos que afectaron su competitividad. La cifra evidencia la elevada rotación que caracteriza al comercio exterior peruano, donde numerosas empresas ingresan al mercado internacional, pero otras pierden continuidad por dificultades para sostener sus operaciones o mantener presencia en el exterior.

Otro aspecto que refleja esa fragilidad es la limitada diversificación de mercados. Según el reporte, el 55,1% de las empresas exportó únicamente a un destino, mientras que apenas el 4,6% logró colocar sus productos en diez o más mercados. A ello se suma que 2.579 compañías enviaron un solo producto a un único país durante el periodo evaluado.

Esta concentración incrementa la exposición de las empresas frente a cambios en la demanda internacional, restricciones sanitarias o modificaciones en las políticas comerciales de los países compradores. Un ejemplo citado por Adex corresponde a las empresas que exportan únicamente a México. Del total de 70 compañías que tuvieron como único mercado ese país, 15 concentraron sus envíos exclusivamente en páprika, una situación que evidencia el riesgo que representa depender de un solo producto y un solo destino.

La diversificación de mercados y de la oferta exportable se mantiene como uno de los principales retos para ampliar la competitividad del sector. En los últimos años, el Perú ha ampliado su red de acuerdos comerciales y acceso preferencial a distintos mercados; sin embargo, una parte importante de las pequeñas empresas todavía enfrenta dificultades para aprovechar esas oportunidades debido a limitaciones de financiamiento, capacidad productiva, certificaciones internacionales y logística.

¿Por qué las exportaciones peruanas siguen dependiendo de un grupo de grandes empresas?

Los datos también muestran que pocas empresas logran mantenerse de forma sostenida en el comercio exterior. Entre enero y mayo, solo 282 compañías registraron exportaciones ininterrumpidas desde el año 2000. De ese grupo, 126 fueron grandes empresas, 88 pequeñas, 53 microempresas y apenas 15 medianas, lo que refleja que la permanencia en los mercados internacionales continúa siendo un desafío, especialmente para las empresas de menor tamaño.

La concentración también se observa al analizar el valor exportado por empresa. Las diez principales compañías explicaron el 39,5% de los despachos totales al exterior. Si se amplía el análisis, las 20 mayores empresas reunieron el 50,6% del valor exportado, mientras que las primeras 100 alcanzaron el 72,9%. Esto significa que una parte importante del desempeño exportador peruano sigue dependiendo de un número relativamente reducido de actores.

Este escenario coincide con un contexto internacional marcado por una recuperación desigual del comercio global. Organismos como la Organización Mundial del Comercio (OMC) han advertido que la incertidumbre generada por las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas arancelarias y la desaceleración económica en algunos mercados continúan afectando las perspectivas del comercio internacional, especialmente para las economías exportadoras con alta concentración de productos básicos.

En el caso peruano, la diversificación de mercados, el fortalecimiento de las cadenas productivas y el incremento de la productividad aparecen como algunos de los principales desafíos para ampliar la participación de más empresas en el comercio exterior de manera sostenida. A ello se suma la necesidad de mejorar el acceso al financiamiento, facilitar los procesos de internacionalización y reducir los costos logísticos, factores que suelen tener un mayor impacto sobre las micro y pequeñas empresas.

Si bien el crecimiento de 3,7% en el número de empresas exportadoras representa una señal positiva para la actividad económica, los datos muestran que el reto no pasa únicamente por incorporar nuevos actores al comercio exterior. La elevada concentración de las exportaciones en un reducido grupo de grandes compañías, la salida de más de dos mil empresas del mercado internacional y la limitada diversificación de productos y destinos evidencian que consolidar una base exportadora más amplia y sostenible sigue siendo una de las principales tareas pendientes para el sector exportador peruano.