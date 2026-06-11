ADEX pide al próximo gobierno fortalecer el sector agrario tras crecimiento de 6.8% de las exportaciones que sumaron US$3.744 millones

Despachos agroindustriales con valor agregado lideran crecimiento de exportaciones en el sector. | Composición LR/IA

Despachos agroindustriales con valor agregado lideran crecimiento de exportaciones en el sector. | Composición LR/IA

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Las exportaciones agrarias peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, alcanzaron los US$3.744 millones entre enero y abril de 2026, lo que representó un crecimiento de 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de la oferta no tradicional, que concentró la mayor parte de los envíos al exterior.

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Ante este escenario, ADEX pidió al próximo gobierno garantizar condiciones que permitan mantener la competitividad del sector. El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas del gremio, Mario Salazar Vergaray, destacó la necesidad de preservar los acuerdos comerciales, fortalecer la promoción de productos peruanos y asegurar la predictibilidad regulatoria para continuar impulsando el desarrollo agroexportador.

Agroexportaciones crecieron impulsadas por productos con valor agregado

Los despachos agroindustriales con valor agregado sumaron US$3.544 millones en el primer cuatrimestre del año, cifra superior en 5,5% a la registrada en el mismo periodo de 2025.

Este segmento representó el 95% de las exportaciones agrarias totales y estuvo liderado por productos como las uvas, paltas, arándanos y mangos.

De acuerdo con cifras del ADEX Data Trade, las uvas encabezaron los envíos con US$772 millones, seguidas por las paltas con US$463 millones, los arándanos con US$339 millones 376 mil y los mangos con US$266 millones 692 mil.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de esta oferta, con compras por US$1.235 millones 336 mil, seguido de Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, China y Colombia.

ADEX solicita preservar acuerdos comerciales y estabilidad normativa

Salazar Vergaray destacó que la coordinación entre el sector público y privado es esencial para seguir impulsando el desarrollo del agro peruano mediante el comercio exterior. En ese sentido, señaló que las autoridades deben proteger los intereses del país y mantener las herramientas que favorecieron el crecimiento del sector.

Asimismo, remarcó que los acuerdos comerciales fueron determinantes para expandir las exportaciones, por lo que consideró necesario conservarlos y reforzar las estrategias de promoción que permitan a más productos peruanos ingresar y consolidarse en los mercados internacionales.

Ley Agraria, infraestructura y agua entre los desafíos del sector

Las nuevas autoridades que asumirán funciones desde el 28 de julio deberán garantizar la predictibilidad regulatoria para brindar estabilidad y confianza al sector agroexportador, detalló Salazar Vergaray.

En ese contexto, resaltó la importancia de la Ley N.° 32434, promulgada en septiembre de 2025, al considerar que impulsa la transformación productiva, la competitividad y la sostenibilidad del agro, además de promover la incorporación de la pequeña agricultura y la agricultura familiar a la cadena exportadora.

Según indicó, la existencia de reglas claras disminuye la incertidumbre, incentiva las inversiones y fortalece la competitividad del país. Asimismo, precisó que la Nueva Ley Agraria genera beneficios para los pequeños productores de distintas regiones, especialmente de la sierra y la selva.

De igual manera, aseguró que la expansión de la frontera agrícola, la disponibilidad de recursos hídricos y el desarrollo de infraestructura que facilite el transporte de la producción figuran entre las principales prioridades del sector agroexportador.