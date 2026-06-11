HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Economía

ADEX pide al próximo gobierno fortalecer el sector agrario tras crecimiento de 6.8% de las exportaciones que sumaron US$3.744 millones

ADEX exhortó a las nuevas autoridades a preservar los instrumentos que impulsaron el desarrollo agroexportador, luego de que las exportaciones agrarias alcanzaran US$3.744 millones entre enero y abril de 2026.

Despachos agroindustriales con valor agregado lideran crecimiento de exportaciones en el sector.
Despachos agroindustriales con valor agregado lideran crecimiento de exportaciones en el sector. | Composición LR/IA
Escuchar
Resumen
Compartir

Las exportaciones agrarias peruanas, tanto tradicionales como no tradicionales, alcanzaron los US$3.744 millones entre enero y abril de 2026, lo que representó un crecimiento de 6,8% respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Únete a nuestro canal de política y economía

El resultado estuvo impulsado principalmente por el desempeño de la oferta no tradicional, que concentró la mayor parte de los envíos al exterior.

TE RECOMENDAMOS

QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 11/06/26 | La República - LR+

Ante este escenario, ADEX pidió al próximo gobierno garantizar condiciones que permitan mantener la competitividad del sector. El presidente del Comité de Agroindustrias, Alimentos y Bebidas del gremio, Mario Salazar Vergaray, destacó la necesidad de preservar los acuerdos comerciales, fortalecer la promoción de productos peruanos y asegurar la predictibilidad regulatoria para continuar impulsando el desarrollo agroexportador.

PUEDES VER: Retiro AFP 2026: afiliados podrían retirar más de S/20.600 de sus fondos si Congreso aprueba nuevo proyecto de ley de 4 UIT

lr.pe

Agroexportaciones crecieron impulsadas por productos con valor agregado

Los despachos agroindustriales con valor agregado sumaron US$3.544 millones en el primer cuatrimestre del año, cifra superior en 5,5% a la registrada en el mismo periodo de 2025.

Este segmento representó el 95% de las exportaciones agrarias totales y estuvo liderado por productos como las uvas, paltas, arándanos y mangos.

De acuerdo con cifras del ADEX Data Trade, las uvas encabezaron los envíos con US$772 millones, seguidas por las paltas con US$463 millones, los arándanos con US$339 millones 376 mil y los mangos con US$266 millones 692 mil.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de esta oferta, con compras por US$1.235 millones 336 mil, seguido de Países Bajos, España, México, Chile, Ecuador, Reino Unido, Canadá, China y Colombia.

PUEDES VER: Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

lr.pe

ADEX solicita preservar acuerdos comerciales y estabilidad normativa

Salazar Vergaray destacó que la coordinación entre el sector público y privado es esencial para seguir impulsando el desarrollo del agro peruano mediante el comercio exterior. En ese sentido, señaló que las autoridades deben proteger los intereses del país y mantener las herramientas que favorecieron el crecimiento del sector.

Asimismo, remarcó que los acuerdos comerciales fueron determinantes para expandir las exportaciones, por lo que consideró necesario conservarlos y reforzar las estrategias de promoción que permitan a más productos peruanos ingresar y consolidarse en los mercados internacionales.

Ley Agraria, infraestructura y agua entre los desafíos del sector

Las nuevas autoridades que asumirán funciones desde el 28 de julio deberán garantizar la predictibilidad regulatoria para brindar estabilidad y confianza al sector agroexportador, detalló Salazar Vergaray.

En ese contexto, resaltó la importancia de la Ley N.° 32434, promulgada en septiembre de 2025, al considerar que impulsa la transformación productiva, la competitividad y la sostenibilidad del agro, además de promover la incorporación de la pequeña agricultura y la agricultura familiar a la cadena exportadora.

Según indicó, la existencia de reglas claras disminuye la incertidumbre, incentiva las inversiones y fortalece la competitividad del país. Asimismo, precisó que la Nueva Ley Agraria genera beneficios para los pequeños productores de distintas regiones, especialmente de la sierra y la selva.

De igual manera, aseguró que la expansión de la frontera agrícola, la disponibilidad de recursos hídricos y el desarrollo de infraestructura que facilite el transporte de la producción figuran entre las principales prioridades del sector agroexportador.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sector textil peruano sufre por crisis en Medio Oriente: envíos retroceden 8% y ventas a EE.UU. se desploman 12,3% en el primer trimestre

Sector textil peruano sufre por crisis en Medio Oriente: envíos retroceden 8% y ventas a EE.UU. se desploman 12,3% en el primer trimestre

LEER MÁS
Exportaciones generan más de 1,5 millones de empleos: ¿qué sectores crean más trabajo en Perú?

Exportaciones generan más de 1,5 millones de empleos: ¿qué sectores crean más trabajo en Perú?

LEER MÁS
ADEX: exportaciones peruanas superan US$27 mil millones en el primer trimestre del 2026 por alza de precios del cobre y el oro

ADEX: exportaciones peruanas superan US$27 mil millones en el primer trimestre del 2026 por alza de precios del cobre y el oro

LEER MÁS
Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

Retiro CTS 2026: ¿Hasta cuándo podré retirar el 100% de mi dinero? Fecha límite que deben conocer los trabajadores

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar hoy en Perú, jueves 11 de junio: tipo de cambio y cotización actualizada en bancos y mercado paralelo

Precio del dólar hoy en Perú, jueves 11 de junio: tipo de cambio y cotización actualizada en bancos y mercado paralelo

LEER MÁS
Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

Gratificación para trabajadores CAS: MEF confirma pago en julio ¿cuánto recibirían y en qué fecha se entregaría el beneficio?

LEER MÁS
Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

Trabajadores CAS alertan de que el MEF reduciría la gratificación de julio al 10% de la remuneración: ¿cuándo se pagaría el 100%?

LEER MÁS
MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?

MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?

LEER MÁS
Osiptel: más de 544 mil líneas móviles cambiaron de operadora en mayo, marcando un récord en 2026 ¿qué empresas captaron más clientes?

Osiptel: más de 544 mil líneas móviles cambiaron de operadora en mayo, marcando un récord en 2026 ¿qué empresas captaron más clientes?

LEER MÁS
El Niño Costero seguiría hasta 2027: el próximo gobierno enfrentará un nuevo desafío para la economía peruana

El Niño Costero seguiría hasta 2027: el próximo gobierno enfrentará un nuevo desafío para la economía peruana

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025