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Economía

Elmer Cuba anuncia revisión de leyes con impacto fiscal aprobadas en los últimos años

El nuevo ministro de Economía indicó que revisará leyes con impacto fiscal para evitar riesgos sobre las finanzas públicas. También sostuvo que el reto será que la estabilidad macroeconómica se traduzca en mayores salarios, empleo y bienestar para la población.

Keiko Fujimori anuncia a Elmer Cuba como ministro de Economía de su primer gabinete.
Keiko Fujimori anuncia a Elmer Cuba como ministro de Economía de su primer gabinete. | Composición LR/Andina
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El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, adelantó que una de las primeras tareas de su gestión será evaluar las normas aprobadas en los últimos años que tienen impacto sobre las cuentas públicas, debido a que algunas podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

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Durante su presentación tras asumir el cargo, el economista señaló que el Perú ha mantenido una economía con baja inflación y solvencia fiscal, pero advirtió que será necesario revisar aquellas decisiones que impliquen mayores presiones sobre los recursos del Estado. Según explicó, algunas disposiciones podrían requerir modificaciones para evitar riesgos sobre la fortaleza fiscal.

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"Perú es uno de los países con menos deuda del planeta, y eso lo vamos a mantener. Efectivamente, ha habido algunas normas en el pasado que pueden afectar la caja fiscal. Vamos a reevaluar cada una de ellas, y seguramente un par tendríamos que cambiarlas para que no pongan en riesgo la fortaleza fiscal", sostuvo.

Revisión de normas con impacto fiscal será una de las primeras tareas del MEF

La revisión anunciada por Cuba apunta a las leyes que generan compromisos adicionales para el Estado. El titular del MEF explicó que mantener unas finanzas públicas ordenadas no solo depende del nivel de deuda, sino también de la confianza que tienen los inversionistas sobre la economía peruana.

En ese sentido, señaló que la situación fiscal del país influye directamente en el riesgo país y, por consecuencia, en el costo del financiamiento para empresas y familias.

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"Eso determina el riesgo del Perú y también el financiamiento de las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Incluso la cuota de un crédito hipotecario depende del riesgo país", indicó.

Cuba también señaló que su gestión buscará mantener la disciplina fiscal en coordinación con la estabilidad monetaria del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), además de ampliar la recaudación tributaria mediante acciones contra la evasión.

El desafío será que el crecimiento económico se refleje en los ciudadanos

Cuba también puso el foco en uno de los principales retos de la economía peruana: lograr que los avances macroeconómicos tengan un impacto más visible en la población.

El economista reconoció que, si bien el país ha conseguido mantener una inflación baja y una posición fiscal estable, estos resultados todavía no se reflejan plenamente en los ingresos ni en el bienestar de las familias.

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"La población todavía no ha sentido sus salarios, su bienestar, ese crecimiento. La meta es en los próximos años hacer que ese crecimiento llegue bajo la forma de mejores empleos, mejores remuneraciones y mejores servicios públicos", afirmó.

El nuevo ministro indicó que su gestión buscará mejorar la productividad de la economía, impulsar la generación de empleo y avanzar en el cierre de brechas de infraestructura. También remarcó que habrá mayor vigilancia sobre el uso de los recursos públicos, al considerar que los impuestos que pagan los ciudadanos deben traducirse en mejores servicios y oportunidades.

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