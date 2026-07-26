Hidrocarburos en Perú: cambios regulatorios tras cinco años con solo tres perforaciones exploratorias

El abastecimiento de gas natural y la continuidad de las operaciones en los lotes productivos siguen entre los principales desafíos para la actividad hidrocarburífera. | Difusión

El abastecimiento de gas natural y la continuidad de las operaciones en los lotes productivos siguen entre los principales desafíos para la actividad hidrocarburífera. | Difusión

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La interrupción del sistema de transporte de gas natural registrada en marzo puso en evidencia la importancia de este recurso para la generación eléctrica y diversas actividades económicas. Superado ese episodio, la agenda del sector hidrocarburos incluye nuevas inversiones, la continuidad de la producción de los lotes existentes y la reactivación de la actividad exploratoria, en un contexto de cambios regulatorios y búsqueda de nuevos recursos.

El abastecimiento de gas natural es uno de los pilares del sistema energético peruano, debido a su participación en la generación de electricidad, el suministro a la industria, el transporte y el consumo residencial. La contingencia registrada en el sistema de transporte obligó a adoptar medidas para preservar el abastecimiento mientras se restablecía la operación, lo que volvió a poner en discusión la necesidad de mantener inversiones tanto en infraestructura como en exploración para garantizar la disponibilidad futura del recurso. El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó en ese momento sobre acciones de coordinación con los operadores del sector para asegurar la continuidad del suministro durante la contingencia.

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El sector llega a este escenario con un bajo nivel de actividad exploratoria. Entre 2021 y 2025 se realizaron apenas tres perforaciones exploratorias, frente a las 47 registradas entre 2011 y 2015, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE) basado en información de Perupetro. La diferencia refleja la menor actividad de búsqueda de nuevos recursos registrada durante los últimos años. Aunque la producción de los lotes actualmente en operación continúa abasteciendo parte de la demanda nacional, la exploración constituye una etapa clave para incorporar nuevas reservas y sostener la actividad del sector en el mediano y largo plazo.

Durante 2026 se han producido movimientos orientados a impulsar la actividad hidrocarburífera. En abril, el Gobierno aprobó el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos del Lote VI, ubicado en Talara, Piura. El proyecto contempla inversiones estimadas en aproximadamente US$298 millones durante los primeros 10 años, destinadas a actividades de desarrollo y exploración, además del reacondicionamiento y perforación de pozos.

La aprobación del contrato fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 004-2026-EM, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma autoriza la suscripción del contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote VI. De acuerdo con la información difundida durante su aprobación, las inversiones previstas se destinarán a actividades de desarrollo y exploración, además del reacondicionamiento y la perforación de pozos.

Otro de los proyectos que ha cobrado relevancia es el Lote X, también en Piura. En junio, Petroperú y el Consorcio OIG verificaron el inicio de un programa de perforación que contempla 114 nuevos pozos hasta diciembre de 2026, con una inversión estimada de US$91 millones durante este año. El plan también considera inversiones por US$920 millones para los próximos ocho años.

Gas natural y cambios regulatorios marcan la agenda del sector

La discusión sobre la oferta futura de gas natural se desarrolla mientras continúan las actividades en lotes existentes y se anuncian nuevos proyectos de inversión y perforación en el sector hidrocarburos. La incorporación de recursos prospectivos a la producción requiere actividades de exploración, evaluación técnica, obtención de las autorizaciones correspondientes y desarrollo de infraestructura antes de una eventual explotación comercial.

En paralelo, el Minem puso en consulta, el 12 de junio, un proyecto de Decreto Supremo que aprueba un nuevo Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos. Posteriormente, el 13 de julio, la cartera amplió el plazo para recibir comentarios, aportes y opiniones de entidades públicas, empresas, gremios, instituciones académicas y ciudadanos interesados, con el objetivo de recoger observaciones antes de continuar con el procedimiento para su eventual aprobación.

La propuesta todavía se encuentra en etapa de consulta pública, por lo que sus disposiciones podrían modificarse antes de una eventual aprobación. El proyecto plantea actualizar el marco regulatorio aplicable a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, reemplazando el reglamento vigente e incorporando disposiciones relacionadas con los procedimientos administrativos, las autorizaciones para el desarrollo de actividades, los instrumentos técnicos y ambientales, así como otros aspectos vinculados con la ejecución de proyectos del sector.

Durante 2026, además de los proyectos vinculados con los lotes VI y X, el Ejecutivo adoptó medidas relacionadas con la continuidad de operaciones en otros campos. Entre ellas figura la aprobación de disposiciones para mantener la continuidad de las actividades en determinados lotes mientras continúan los procesos contractuales correspondientes. Estas decisiones coincidieron con la discusión del nuevo reglamento para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

En el caso del gas natural, la interrupción registrada en marzo, el potencial identificado en distintas zonas y las inversiones necesarias para desarrollar nuevos recursos mantienen el abastecimiento y la infraestructura entre los temas vinculados con la evolución del sector. A ello se suma la necesidad de sostener las actividades de exploración para incorporar nuevos yacimientos que permitan atender la demanda futura de energía y respaldar el crecimiento de sectores industriales, comerciales y residenciales que utilizan gas natural como fuente de suministro.

La actividad exploratoria, las nuevas inversiones y el proceso de actualización del marco normativo continuarán formando parte de la agenda del sector durante los próximos meses, mientras avanza la ejecución de los programas de perforación anunciados para 2026 y continúa el proceso de consulta del nuevo reglamento.