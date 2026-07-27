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Crédito hipotecario creció 7,4% en junio y consolida el predominio de los préstamos en soles

El financiamiento para la compra de viviendas mantuvo su ritmo de expansión durante junio de 2026, impulsado principalmente por los créditos otorgados en moneda nacional. La dolarización del crédito hipotecario volvió a descender y alcanzó uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

La demanda por financiamiento para adquirir una vivienda mantiene una tendencia favorable en el sistema financiero peruano.
La demanda por financiamiento para adquirir una vivienda mantiene una tendencia favorable en el sistema financiero peruano. | Composición LR/IA
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El crédito hipotecario en el sistema financiero peruano continuó mostrando señales de recuperación durante el primer semestre del año. Según información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el saldo de estos préstamos alcanzó los S/77.397 millones en junio de 2026, lo que representa un crecimiento de 7,4% respecto al mismo mes del año anterior.

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El avance estuvo explicado principalmente por el dinamismo de los créditos destinados a la adquisición de viviendas en moneda nacional. Mientras los préstamos en soles crecieron 8,1% interanual, los otorgados en dólares registraron una caída de 3,3%, manteniendo una tendencia observada en los últimos años hacia un mayor financiamiento en la moneda local.

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En comparación con mayo, el crédito hipotecario también mostró una evolución positiva. Durante junio aumentó 0,6%, impulsado nuevamente por el incremento de los préstamos en soles, que avanzaron 0,7%, mientras que los créditos en dólares retrocedieron ligeramente.

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La preferencia por el financiamiento en moneda nacional continúa consolidándose como una característica del mercado hipotecario peruano. De acuerdo con el BCRP, solo el 5,3% de los créditos hipotecarios fueron desembolsados en dólares durante junio, porcentaje que evidencia la reducción sostenida de la dolarización del sistema financiero en este segmento.

Crédito hipotecario en soles gana protagonismo

La menor participación del dólar en los préstamos para vivienda responde a un proceso impulsado durante varios años por el BCRP, orientado a disminuir la vulnerabilidad financiera de las familias frente a las fluctuaciones del tipo de cambio. Cuando un crédito se paga en la misma moneda en la que el prestatario recibe sus ingresos, se reducen los riesgos asociados a una eventual depreciación del sol.

El propio ente ha señalado en distintos Reportes de Estabilidad Financiera que la desdolarización del crédito constituye uno de los factores que fortalecen la resiliencia del sistema financiero peruano frente a choques externos. A ello se suma que la mayoría de entidades financieras ha concentrado su oferta hipotecaria en soles, favorecida por un entorno de mayor liquidez en moneda nacional.

Por su parte, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) también ha destacado en sus informes sobre estabilidad financiera que una menor exposición al dólar contribuye a reducir el riesgo crediticio de los hogares, especialmente en un contexto de volatilidad internacional y de movimientos en los mercados cambiarios.

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El comportamiento del crédito hipotecario también refleja una demanda que se mantiene activa pese al contexto económico. Si bien el mercado inmobiliario aún enfrenta desafíos vinculados a los costos de construcción, la oferta de vivienda y la recuperación del empleo formal, el financiamiento continúa creciendo a un ritmo superior al registrado en otros segmentos del crédito.

El crecimiento del crédito hipotecario también se produce en un contexto de mayor estabilidad macroeconómica. Durante los últimos meses, la inflación se ha mantenido dentro del rango meta del Banco Central, mientras que la política monetaria ha evolucionado hacia un escenario de menores tasas de interés respecto a los niveles alcanzados durante el periodo de alta inflación. Estas condiciones han contribuido a generar un entorno más favorable para el financiamiento de largo plazo, como el destinado a la compra de viviendas.

Los próximos reportes del BCRP permitirán evaluar si el crecimiento del crédito hipotecario mantiene el dinamismo observado durante el primer semestre y si este comportamiento continúa respaldando la recuperación del mercado de vivienda en el país.

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