HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Gratificaciones CAS: MEF publica decreto que oficializa pago gradual y beneficio completo llegará en 2030

La norma establece quiénes accederán al beneficio, cómo se calcularán los montos y el cronograma de implementación, que empezará este año y culminará en 2030 con el pago íntegro de gratificaciones y CTS para los trabajadores del régimen CAS.

Gobierno publica reglamento y pago completo llegará recién en 2030.
Gobierno publica reglamento y pago completo llegará recién en 2030. | Composición LR/Andina
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno oficializó la noche del martes el reglamento que permite implementar el pago de gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, así como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), para los trabajadores del régimen CAS (Contrato Administrativo de Servicios), un beneficio esperado desde que el Congreso aprobó la Ley N.° 32563.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través del Decreto Supremo N.° 142-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció las reglas para aplicar estos derechos laborales en todas las entidades públicas sujetas al Decreto Legislativo 1057. La norma establece quiénes podrán acceder, cómo se calcularán los montos y bajo qué condiciones se efectuarán los pagos.

TE RECOMENDAMOS

ESPAÑA EN VIVO: GANAN EL MUNDIAL Y LLUEVEN CRÍTICAS A TRUMP E INFANTINO | QUE NO SE TE OLVIDE

PUEDES VER: Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

lr.pe

Sin embargo, el reglamento también confirma que la implementación no será inmediata. Tanto las gratificaciones como la CTS se pagarán de forma escalonada durante los próximos cinco años, una decisión que responde al impacto fiscal que supondría reconocer estos beneficios de manera íntegra a cientos de miles de trabajadores CAS.

¿Cómo se pagarán las gratificaciones y la CTS a los trabajadores CAS?

La principal novedad del decreto es que establece un cronograma de implementación gradual. En el caso de las gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, este 2026 los trabajadores CAS recibirán el equivalente al 10% de una remuneración mensual. Ese porcentaje aumentará progresivamente: será de 20% en 2027, 30% en 2028, 50% en 2029 y recién llegará al 100% desde el año fiscal 2030.

La misma lógica se aplicará para la CTS. Durante este año se reconocerá el equivalente al 10% de una remuneración por cada año de servicios, porcentaje que también irá incrementándose hasta alcanzar el íntegro en 2030.

En términos prácticos, esto significa que un trabajador CAS sí empezará a recibir estos beneficios desde 2026, pero en montos reducidos durante el periodo de transición.

El reglamento precisa además que las gratificaciones se calcularán tomando como referencia la remuneración que perciba el servidor al 30 de junio (para Fiestas Patrias) y al 30 de noviembre (para Navidad). En ambos casos, el pago se realizará junto con la remuneración correspondiente a julio y diciembre.

PUEDES VER: Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

lr.pe

Respecto a la CTS, el beneficio no se depositará periódicamente, como ocurre en el régimen laboral privado. En el caso del régimen CAS, el pago se efectuará únicamente cuando concluya la relación laboral entre el trabajador y la entidad pública.

¿Quiénes recibirán estos beneficios y cuáles son las principales reglas?

El decreto alcanza al personal contratado bajo el Decreto Legislativo 1057 en todas las entidades del sector público. Para acceder a la gratificación correspondiente, el trabajador deberá encontrarse laborando efectivamente en la fecha del pago o estar de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo subsidios contemplados por ley.

La norma también regula situaciones particulares. Por ejemplo, quienes tengan menos de seis meses de servicios recibirán una gratificación proporcional, mientras que aquellos cuyo vínculo laboral termine antes del pago tendrán derecho a una gratificación trunca, es decir, un monto calculado según el tiempo efectivamente laborado durante el semestre.

PUEDES VER: Sunat: cambios en el RUC que debes cumplir para evitar multas de más de 1 UIT

lr.pe

Otro aspecto importante es que un trabajador que tenga contratos CAS en más de una entidad pública solo podrá percibir la gratificación en una de ellas: aquella donde reciba la mayor remuneración. Además, este beneficio será incompatible con otros aguinaldos o pagos de naturaleza similar que otorgue la entidad.

En el caso de la CTS, el reglamento aclara que solo será aplicable cuando la extinción del vínculo laboral ocurra después de la entrada en vigencia de la Ley N.° 32563, y precisa que este beneficio no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, por lo que tampoco estará sujeto a cargas sociales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

LEER MÁS
Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

LEER MÁS
Crédito suplementario de S/9.596 millones fue aprobado por el Congreso: financiará beneficios CAS, salud, educación y elecciones

Crédito suplementario de S/9.596 millones fue aprobado por el Congreso: financiará beneficios CAS, salud, educación y elecciones

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

¿Cómo ver tu número de cuenta y saldo en el Banco de la Nación?

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

Personas solteras podrán acceder a bono de hasta S/52.250 para comprar vivienda tras nuevo reglamento

LEER MÁS
Oficializado por el MEF: trabajadores CAS recibirán gratificación, CTS y otros beneficios en Fiestas Patrias

Oficializado por el MEF: trabajadores CAS recibirán gratificación, CTS y otros beneficios en Fiestas Patrias

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

Precio del dólar en Perú hoy, martes 21 de julio de 2026: consulta el tipo de cambio en bancos, casas de cambio y plataformas digitales

LEER MÁS
Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

LEER MÁS
Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

LEER MÁS
Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025