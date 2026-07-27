Elmer Cuba es el nuevo ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori

Elmer Cuba fue director del Banco Central de Reserva (BCR), además de integrar la Comisión de Libre Competencia de Indecopi | Andina

Elmer Cuba fue director del Banco Central de Reserva (BCR), además de integrar la Comisión de Libre Competencia de Indecopi | Andina

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El anuncio de Elmer Cuba como futuro ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Keiko Fujimori presenta a un economista con una amplia trayectoria en el análisis macroeconómico y la consultoría económica. Durante la presentación del equipo ministerial, se indicó que las prioridades del sector incluirán fortalecer la confianza para las inversiones, promover la generación de empleo, mejorar la ejecución de la inversión pública y mantener un manejo responsable de las finanzas del Estado.