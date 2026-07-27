Elmer Cuba es el nuevo ministro de Economía y Finanzas de Keiko Fujimori
La presidenta electa de Fuerza Popular presentó al economista como el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas en su próximo gobierno. La propuesta plantea priorizar la estabilidad fiscal, la promoción de la inversión privada, la generación de empleo y una mayor ejecución de la inversión pública.
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El anuncio de Elmer Cuba como futuro ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Keiko Fujimori presenta a un economista con una amplia trayectoria en el análisis macroeconómico y la consultoría económica. Durante la presentación del equipo ministerial, se indicó que las prioridades del sector incluirán fortalecer la confianza para las inversiones, promover la generación de empleo, mejorar la ejecución de la inversión pública y mantener un manejo responsable de las finanzas del Estado.