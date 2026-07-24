Trump oficializó arancel de 12,5% para Perú: medida aplicará a exportaciones vinculadas al trabajo forzoso

La administración de Donald Trump impuso un arancel de 12,5% a las exportaciones peruanas como parte de una nueva política comercial. | Composición LR/IA

La administración de Donald Trump impuso un arancel de 12,5% a las exportaciones peruanas como parte de una nueva política comercial. | Composición LR/IA

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Las exportaciones peruanas enfrentarán un nuevo costo para ingresar al mercado estadounidense. La administración del presidente Donald Trump oficializó un arancel de 12,5% para el Perú como parte de una política comercial que alcanzará a 60 economías y busca presionar a sus socios comerciales para reforzar sus normas contra el trabajo forzoso.

La medida, publicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), reemplaza el arancel temporal de 10% que venció este 24 de julio. El nuevo esquema establece dos niveles de gravamen según la legislación de cada país sobre la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

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En América Latina, México, Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador quedaron sujetos a una tasa de 10%. En tanto, Perú, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela deberán asumir un arancel de 12,5%.

¿Por qué Estados Unidos incluyó al Perú en el arancel de 12,5%?

La decisión responde a una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite al Gobierno estadounidense adoptar medidas comerciales cuando considera que las políticas de otros países afectan sus intereses.

El análisis se enfocó en las normas que cada país aplica para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso, entendido como aquel realizado bajo amenazas, coerción o sin el consentimiento libre de los trabajadores.

La investigación comenzó el 12 de marzo de 2026 e incluyó a economías que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses. Tras evaluar la legislación de cada país, la USTR determinó que algunas economías cuentan con prohibiciones expresas o compromisos asumidos en acuerdos comerciales para restringir el ingreso de este tipo de mercancías. Esos países recibirán un arancel de 10%.

En cambio, los países que no cuentan con una regulación equivalente, entre ellos el Perú, afrontarán un gravamen de 12,5%.

La resolución también establece excepciones para determinadas materias primas consideradas esenciales para el abastecimiento de Estados Unidos, así como para productos que ya tienen aranceles bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional, además del equipaje acompañado, las donaciones y los materiales informativos.

Mincetur: más de 2.000 productos peruanos quedaron fuera del nuevo arancel

Tras conocerse la decisión, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) precisó que la medida no fue aplicada únicamente al Perú, sino a un grupo de 60 economías equivalentes a 86 países y territorios aduaneros, que concentraron el 99,4% de las importaciones estadounidenses durante 2025.

La entidad también aclaró que el arancel no alcanzará a todas las exportaciones peruanas. La resolución establece exclusiones para más de 2.000 productos, que representaron alrededor del 45% del valor de las importaciones estadounidenses provenientes del Perú.

De esta manera, una parte importante del intercambio comercial continuará ingresando al mercado estadounidense sin este recargo.

Otro aspecto que resaltó el ministerio es que la decisión estadounidense no concluye que el Perú exporte mercancías producidas con trabajo forzoso ni identifica productos nacionales elaborados bajo esas condiciones.

Según explicó el Mincetur, la investigación estuvo enfocada en determinar si el país cuenta con una prohibición específica para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso y si dicha normativa se aplica de manera efectiva.

El ministerio recordó que el Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que prohíbe expresamente la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Según la cartera, la aprobación de esta iniciativa fortalecería el marco legal peruano y atendería la principal observación formulada por la USTR.

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Asimismo, indicó que participó en todas las etapas de la investigación, presentando información técnica sobre las acciones adoptadas por el Perú en esta materia. También refirió que viene evaluando los posibles efectos de la medida junto con otras entidades del Estado y gremios empresariales.

Mientras tanto, aseguró que mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses para sustentar los avances normativos del país y promover una revisión de la decisión.

La aplicación del nuevo esquema estará a cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que supervisará el ingreso de mercancías y continuará emitiendo órdenes de retención cuando existan indicios de que un producto fue elaborado mediante trabajo forzoso.

Según la administración de Donald Trump, estos aranceles permanecerán vigentes hasta que los países incluidos adopten normas equivalentes para restringir la importación de este tipo de bienes.