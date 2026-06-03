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Economía

SBS: Créditos digitales se multiplican por 22 y aceleran la inclusión financiera en Perú

Más de la mitad de los préstamos a personas ya se desembolsa por canales digitales. La expansión de billeteras como Yape y Plin está incorporando nuevos usuarios al sistema financiero sin generar un deterioro en la calidad de la cartera crediticia.

Créditos digitales se multiplican por 22 y aceleran la inclusión financiera en Perú.
Créditos digitales se multiplican por 22 y aceleran la inclusión financiera en Perú. | Composición LR/ IA
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La transformación digital del sistema financiero peruano está cambiando no solo la forma de realizar pagos, sino también la manera en que miles de peruanos acceden por primera vez a un crédito formal. Según el Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF) 2026 de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el número de operaciones de crédito otorgadas a través de billeteras digitales se multiplicó por más de 22 veces entre 2023 y 2025, consolidando a estos canales como uno de los principales motores de la inclusión financiera en el país.

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El avance ha sido tan acelerado que, al cierre del año pasado, más del 50% de todos los desembolsos de crédito a personas naturales ya se realizaba mediante canales digitales. Detrás de esta expansión se encuentran principalmente préstamos de bajo monto, solicitados y aprobados desde aplicaciones móviles, sin necesidad de acudir a una oficina física.

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Durante la presentación del informe, representantes de la SBS destacaron que el fenómeno ya no se limita a las billeteras digitales. Algunas entidades financieras incluso utilizan aplicaciones de mensajería para canalizar créditos.

"Ya se están usando herramientas como WhatsApp para otorgar créditos", señaló el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, Jorge Mogrovejo, quien explicó que actualmente se observan préstamos de alrededor de S/200 otorgados a plazos cortos mediante plataformas digitales.

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Más personas ingresan al sistema financiero

La expansión del crédito digital ha tenido un impacto directo sobre la inclusión financiera. De acuerdo con la SBS, el ingreso de personas naturales al sistema financiero creció 25,1% durante 2025, una tasa superior a la observada antes de la pandemia.

Además, alrededor del 75% de los nuevos usuarios ingresó al sistema a través de un primer crédito de consumo, generalmente de bajo monto y gestionado completamente mediante canales digitales.

Para el regulador, esta tendencia refleja cómo las nuevas tecnologías están reduciendo barreras de acceso que históricamente dificultaban la incorporación de sectores de menores ingresos al sistema financiero formal.

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Mogrovejo señaló que la digitalización está facilitando la entrada de nuevos participantes al mercado y reduciendo los costos operativos asociados al negocio financiero. "Lo que antes significaba plantear cuántas agencias tengo que tener en todo el territorio peruano y cuánto cuesta implementar físicamente una oficina, hoy se puede traducir en modelos mucho más innovadores que facilitan la entrada de nuevos competidores", afirmó.

Más créditos, pero de menor monto

El informe muestra que el crecimiento de los préstamos digitales está modificando el perfil tradicional del crédito de consumo.

Entre el cuarto trimestre de 2024 y marzo de 2026, el monto promedio de los créditos de consumo no revolventes se redujo en más de 60%, mientras que el número de desembolsos se multiplicó por 4,2 veces.

Esto significa que cada vez más personas están accediendo a créditos pequeños para atender necesidades puntuales de financiamiento, una dinámica distinta a la observada hace algunos años, cuando predominaban préstamos de montos mayores.

La SBS destaca que este fenómeno ha contribuido a impulsar el crecimiento del crédito de consumo, que avanzó 8% anual a marzo de 2026, mientras que el crédito hipotecario registró una expansión de 6,8%.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del regulador es que el fuerte crecimiento del crédito digital no ha venido acompañado de un deterioro de la calidad de la cartera. Por el contrario, la SBS sostiene que los indicadores financieros de los hogares muestran una evolución favorable.

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El ratio cuota-ingreso (RCI), que mide qué porcentaje de los ingresos de una persona se destina al pago de deudas, descendió de 27% en 2024 a 25,8% en 2025, alcanzando su nivel más bajo desde 2018. Asimismo, el ratio de incumplimiento de los créditos de consumo cayó desde un pico de 10,5% registrado en junio de 2024 hasta 6,2% en marzo de 2026.

Según Mogrovejo, detrás de esta mejora existe una mayor calidad en la originación de los créditos. "Lo que estamos observando es una mejor originación del crédito. Hay crecimiento, pero acompañado de una mejor evaluación de los clientes. No vemos un efecto importante en la mora por el crecimiento de estos créditos digitales, sino todo lo contrario", explicó.

La SBS también destacó que el 91,2% de los nuevos deudores que ingresaron al sistema financiero en 2024 mantenía una clasificación de riesgo crediticio "Normal" 12 meses después de haber recibido su primer préstamo.

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La SBS considera que el crédito digital seguirá ganando protagonismo en los próximos años y continuará impulsando la bancarización de miles de peruanos. Sin embargo, advirtió que este crecimiento deberá estar acompañado de adecuados estándares de ciberseguridad, protección de datos y gestión de riesgos para garantizar que la expansión del financiamiento digital siga siendo sostenible en el tiempo.

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