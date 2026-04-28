HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Desmentimos a Rafael López Aliaga y al paco mafioso | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Adiós a tus líneas de celular: está es la cantidad máxima de números que podrás tener a tu nombre

Desde ahora, las personas naturales, peruanas o extranjeras, solo podrán tener hasta 7 líneas de celular a su nombre; las no vinculadas podrán ser dadas de baja. El Osiptel informó que esta medida rige desde el 14 de febrero de este año.

Solo se podrá registrar 7 líneas de celulares, según recordó Osiptel.
Solo se podrá registrar 7 líneas de celulares, según recordó Osiptel.
Compartir

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) recordó que las personas naturales, peruanas o extranjeras, solo podrán tener hasta siete líneas de telefonía móvil vinculadas a su nombre.

Así lo establece el Decreto Legislativo n.º 1738, que busca reducir el número de usuarios con decenas o cientos de líneas con contratación fraudulenta que pueden ser utilizadas para llamadas extorsivas y otros delitos.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

De esta manera, se busca brindar mayor seguridad a los ciudadanos, fortalecer el control frente al crimen organizado y contar con un registro de abonados más confiable para proteger a la población.

PUEDES VER: China revoluciona la tecnología con una fábrica capaz de crear 10 millones de teléfonos al año sin trabajadores humanos

La nueva regla forma parte de una política de identificación obligatoria de usuarios, cuyo objetivo es que 'para habilitar o mantener habilitada una Línea Telefónica Móvil se requiere siempre estar vinculada a un Titular'. En caso contrario, las líneas de celulares podrán ser deshabilitadas.

El DL responde al incremento sostenido de delitos como la extorsión, el fraude electrónico y la suplantación de identidad, los cuales suelen ejecutarse mediante líneas móviles registradas de manera irregular o bajo identidades falsas. En ese contexto, el establecimiento de un tope apunta a cerrar espacios de anonimato y mejorar la trazabilidad en la contratación del servicio.

La decisión de fijar el máximo en siete líneas se sustenta en la evidencia recogida por la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, elaborada por Osiptel, que muestra que los usuarios peruanos suelen utilizar entre una y seis líneas móviles.

De esta manera, el límite no afecta el comportamiento habitual de los ciudadanos, pero sí evita acumulaciones atípicas vinculadas a posibles actividades ilícitas, como casos de personas con decenas o incluso miles de líneas a su nombre.

¿Qué pasa con los que tienen más de siete líneas?

El Osiptel indicó que los usuarios que ya contaban con más de siete líneas antes de la entrada en vigencia de la norma (hasta el 13 de febrero) no perderán sus servicios actuales, pero no podrán contratar nuevas líneas. La medida aplica únicamente hacia adelante, en respeto al principio de seguridad jurídica.

PUEDES VER: Gobierno exigirá a operadoras bloquear llamadas y mensajes vinculados a delitos

En esa línea, el organismo regulador verifica, desde la entrada en vigor de la norma, el 14 de febrero, la cantidad de servicios móviles registrados bajo cada titular y, en caso de exceder el límite, solicita a las empresas operadoras que procedan con la baja de las líneas adicionales.

El acuerdo es claro: la acumulación de chips y números a nombre de una sola persona física tendrá un límite, y los proveedores deberán aplicar controles de validación de identidad para cumplir con la medida.

En caso de consultas, los usuarios pueden acudir a las oficinas del Osiptel desplegadas en todo el territorio nacional, llamar al FonoAyuda 1844 o escribir en el formulario de atención al usuario https://teayudamos.osiptel.gob.pe/

Notas relacionadas
Osiptel: ¿Qué empresa de telefonía registró la mayor deserción de usuarios en 2025?

Osiptel: ¿Qué empresa de telefonía registró la mayor deserción de usuarios en 2025?

LEER MÁS
Osiptel bloqueará en marzo 300 mil celulares que no figuran en la lista blanca y que tengan IMEI alterado o clonado

Osiptel bloqueará en marzo 300 mil celulares que no figuran en la lista blanca y que tengan IMEI alterado o clonado

LEER MÁS
Caída histórica del mercado de smartphones en 2026: se prevé descenso del 13%

Caída histórica del mercado de smartphones en 2026: se prevé descenso del 13%

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

LEER MÁS
Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

Resultados finales del SERUMS 2026-I: revisa la lista oficial y conoce las notas máximas

LEER MÁS
ONU alerta que El Niño podría volver desde mayo a nivel global: ENFEN aclara panorama para Perú

ONU alerta que El Niño podría volver desde mayo a nivel global: ENFEN aclara panorama para Perú

LEER MÁS
Asesinan a profesor de artes marciales y balean a su alumno en la puerta de su academia en el Callao

Asesinan a profesor de artes marciales y balean a su alumno en la puerta de su academia en el Callao

LEER MÁS
Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka EN VIVO hoy domingo 26 de abril: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025