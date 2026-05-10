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Economía

Ceplan destaca potencial de ZEEP para impulsar competitividad e inversión: ¿Qué regiones reúnen mejores condiciones?

Un estudio técnico identifica a Lima, Callao, Ica y Arequipa como territorios con mejores condiciones para Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), destacando infraestructura logística, conectividad y capital humano como factores clave.

Estudio técnico identifica a estas regiones como territorios ideales para Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP).
Estudio técnico identifica a estas regiones como territorios ideales para Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP). | Foto: La Republica/IA
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La aprobación del reglamento de la Ley N.° 32449 representa un paso clave para implementar las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) como instrumento para atraer inversiones, fortalecer la competitividad nacional y promover la transformación productiva sostenible en el país. Durante la presentación del estudio técnico, se expusieron los principales hallazgos elaborados junto al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

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El presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), Giofianni Peirano, informó que el análisis identifica a Lima, Callao, Ica y Arequipa como las regiones con mayores condiciones para el desarrollo de estas zonas tras evaluar infraestructura logística, conectividad portuaria, capacidad institucional, potencial exportador y capital humano.

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ZEEP: ventajas logísticas impulsan al Perú como hub productivo

El estudio técnico consideró factores vinculados a infraestructura logística, conectividad portuaria y capacidad institucional como elementos clave para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las futuras zonas económicas especiales. Estas condiciones permiten identificar territorios con mejores posibilidades para atraer industrias de mayor complejidad tecnológica.

En ese contexto, Peirano señaló que el país cuenta con ventajas estratégicas vinculadas a su ubicación en el Pacífico y al desarrollo de nuevos corredores logísticos y portuarios. “El Perú cuenta con ventajas estratégicas vinculadas a su ubicación en el Pacífico y al desarrollo de nuevos corredores logísticos y portuarios, lo que abre oportunidades para consolidar al país como un hub logístico y productivo en Sudamérica”.

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Diversificación productiva y valor agregado

El titular del Ceplan subrayó que el objetivo de las ZEEP no es únicamente incrementar exportaciones, sino promover procesos de transformación productiva que generen mayor valor agregado y empleo formal en las regiones.

“Las Zonas Económicas Especiales Privadas representan una oportunidad para impulsar la incorporación de tecnología, fortalecer la producción nacional y generar cadenas de valor con mayor competitividad internacional”, afirmó Peirano. Además, remarcó la necesidad de avanzar hacia una economía más diversificada y menos dependiente de la exportación de materias primas.

Articulación público-privada y desarrollo regional

El funcionario enfatizó que la articulación entre el sector público y privado será fundamental para atraer industrias de mayor complejidad tecnológica y promover la transferencia de conocimiento hacia las empresas nacionales.

Asimismo, señaló que el desarrollo de estas zonas debe ir acompañado de planificación territorial, servicios adecuados y fortalecimiento del capital humano. “Las Zonas Económicas Especiales Privadas pueden convertirse en espacios de articulación productiva y tecnológica que contribuyan a dinamizar las economías regionales”.

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