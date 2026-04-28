Perú impulsa las ZEEP para atraer inversiones, generar empleo y fortalecer las exportaciones
Teresa Mera, exministra de Comercio Exterior y Turismo, destacó que esta iniciativa marca una nueva era para las exportaciones peruanas.
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Con el objetivo de modernizar la economía peruana y generar más oportunidades para los ciudadanos, el Perú avanza en la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), un modelo que permitirá atraer inversiones, diversificar las exportaciones y fomentar la creación de empleo formal y de calidad.
Teresa Mera, exministra de Comercio Exterior y Turismo, destacó que esta iniciativa marca un punto de inflexión en la estrategia de desarrollo del país y una nueva era para las exportaciones peruanas. “El nuevo modelo de ZEEP posiciona al Perú como un destino competitivo para grandes inversiones, al tiempo que impulsa la innovación y fortalece las cadenas productivas con participación de las micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló.
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Asimismo, explicó que este modelo es resultado de un trabajo articulado entre el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el sector privado desde el año 2022 y responde a una visión técnica de largo plazo orientada a mejorar la competitividad del país.
“El diseño de las ZEEP recoge experiencias exitosas de países como Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, donde estas zonas han contribuido a dinamizar la economía, generar empleo y fortalecer el comercio exterior”, añadió.
Las ZEEP buscan posicionar al Perú como un hub estratégico para industrias orientadas a la exportación, aprovechando su ubicación geográfica, sus ventajas logísticas y su amplia red de acuerdos comerciales. Esto permitirá atraer nuevas industrias, facilitar la transferencia tecnológica y promover inversiones de alto impacto en distintas regiones del país.
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De esta manera, el Perú no solo impulsa una reforma económica, sino que apuesta por un crecimiento sostenible, inclusivo y descentralizado. El siguiente paso será posicionar esta propuesta a nivel internacional para captar capitales, acelerar el desarrollo regional y consolidar una nueva etapa para las exportaciones peruanas.