Sunafil: cómo el Módulo de Gestión de Cumplimiento permitió devolver S/24 millones a trabajadores en solo cuatro meses del 2026

Sunafil restituyó más de S/24.2 millones a trabajadores en el primer cuatrimestre del 2026 mediante el Módulo de Gestión de Cumplimiento. | Foto: La República/IA

Sunafil restituyó más de S/24.2 millones a trabajadores en el primer cuatrimestre del 2026 mediante el Módulo de Gestión de Cumplimiento. | Foto: La República/IA

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Entre enero y abril del 2026, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) logró que trabajadores reciban más de S/24.2 millones en pagos adeudados por sus empleadores. Este resultado se alcanzó a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), herramienta que impulsa la regularización voluntaria de obligaciones laborales.

El sistema permitió que las empresas rectifiquen omisiones tras la atención de denuncias, evitando en muchos casos procesos de fiscalización. Según Sunafil, este mecanismo no solo agiliza la restitución de derechos laborales, sino que también promueve el cumplimiento empresarial de forma preventiva.

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MGC Sunafil: devolución de S/24.2 millones

El MGC permitió restituir exactamente S/24 millones 228,477.99 en los primeros cuatro meses del 2026, según informó Sunafil. Este sistema se activa cuando, tras una denuncia, el empleador opta por subsanar sus incumplimientos de manera voluntaria.

“Se logró restituir 24 millones 228,477.99 soles a los trabajadores durante los primeros cuatro meses del 2026, a través del Módulo de Gestión de Cumplimiento (MGC), lo que implica que puedan recibir sus remuneraciones y beneficios sociales adeudados por las empresas para las que laboran”, señaló el superintendente nacional de Fiscalización Laboral, Edgar Vallejos Florián, en el programa Andina al Día de Andina Online.

Sunafil destacó que esta herramienta elevó el nivel de cumplimiento empresarial, pasando de un promedio del 20% a más del 50%, lo que refleja una mejora significativa en la respuesta de los empleadores.

Estrategias preventivas de Sunafil: cartas y CTS

La estrategia preventiva de Sunafil incluye el uso de cartas inductivas y disuasivas, mediante las cuales se orienta a las empresas para que cumplan con sus obligaciones laborales antes de una fiscalización formal. Estas acciones buscan evitar infracciones.

Un ejemplo reciente es la comunicación enviada a empleadores recordando el plazo del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de esta obligación legal.

Vallejos Florián remarcó este enfoque: “Nuestra finalidad no es multar a las empresas, sino asegurarnos que se cumplan con los derechos laborales”, indicó.

Formalización laboral: Verifica tu Chamba

Durante el 2026, Sunafil logró formalizar a más de 44.000 trabajadores mediante actividades preventivas, lo que evidencia el impacto de sus estrategias de orientación laboral.

Entre las herramientas más relevantes figura el aplicativo 'Verifica tu Chamba', que permite a los trabajadores consultar si están en planilla. En caso de irregularidad, el sistema alerta al empleador sin revelar la identidad del denunciante.

Educación laboral: Sunafil en tu Cole

Sunafil también impulsa la campaña 'Sunafil en tu Cole', dirigida a estudiantes de 3°, 4° y 5° de secundaria, con el objetivo de enseñar derechos laborales básicos desde temprana edad.

Esta iniciativa busca que los escolares conozcan aspectos como jornada laboral, remuneraciones y canales de denuncia. “La idea es que el estudiante sepa a dónde debe dirigirse en caso sus derechos se vean vulnerados”, indicó la entidad.