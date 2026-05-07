Puno, Cajamarca y Amazonas lideran la colocación de créditos agropecuarios del Fondo Agroperú. | Foto: La República/IA

Puno, Cajamarca y Amazonas lideran la colocación de créditos agropecuarios del Fondo Agroperú. | Foto: La República/IA

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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que, mediante el Fondo Agroperú, se han colocado S/226.036.670,94 en créditos agropecuarios, alcanzando a 14.059 pequeños productores en todo el país. Este financiamiento busca fortalecer la producción nacional con condiciones preferenciales para el sector rural.

“Esta inyección de capital busca dinamizar la economía rural, facilitando el acceso a financiamiento con condiciones preferenciales para potenciar la agricultura y la ganadería nacional”, informó el Midagri.

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Con esta afirmación, la entidad precisa que los créditos del Fondo Agroperú tienen como objetivo principal impulsar el crecimiento del campo. Lo que el Estado busca es que los agricultores puedan acceder a préstamos más fáciles y baratos que los del sistema financiero tradicional, lo que les permitirá invertir en sus cultivos y en la crianza de animales, aumentar su producción y generar más ingresos.

Midagri y Fondo Agroperú: créditos con alcance regional para más de 14 mil productores

La colocación de 14.160 financiamientos evidencia un fuerte enfoque descentralizado del programa. La región Puno lidera la distribución con 2.359 créditos otorgados, seguida por Cajamarca con 2.319 y Amazonas con 1.233, lo que refleja una alta demanda de financiamiento en zonas con fuerte actividad agrícola y pecuaria.

Asimismo, regiones como San Martín, Piura, Cusco y Apurímac figuran entre las principales beneficiadas, consolidando la cobertura nacional del programa. Esta expansión permite que pequeños productores de distintas realidades geográficas accedan a capital para sostener y mejorar sus actividades productivas.

Midagri: créditos del Fondo Agroperú impulsan agricultura y ganadería

En el primer trimestre de 2026, el sector agrícola concentró 7.522 créditos destinados a la siembra y cosecha. El financiamiento se orientó principalmente a cultivos estratégicos como arroz, palto, papa y maíz, productos clave para el abastecimiento interno y la economía rural.

Por su parte, el sector pecuario recibió 5.449 créditos enfocados en la crianza y manejo de ganado vacuno, porcino, ovino y camélidos. Este respaldo busca mejorar la productividad ganadera y fortalecer la cadena de valor vinculada a la producción de carne y derivados.

Fondo Agroperú: financiamiento para café y cacao con enfoque sostenible

El programa destinó 1.042 créditos a la renovación y rehabilitación de cultivos de café y cacao, permitiendo a los productores mejorar la calidad de sus plantaciones. Estas acciones se orientan a mantener la competitividad y sostenibilidad de ambos cultivos.

Los recursos del Fondo Agroperú son canalizados por Agrobanco, que brinda financiamiento directo y garantías a productores organizados. Para acceder, los interesados deben pertenecer a una organización agraria, contar con calificación crediticia normal o CPP y acreditar la propiedad o posesión de la tierra.