Arroceros podrían tomar medida de fuerza ante crisis en el sector. | Foto: Composición LR / RPP / Andina

Arroceros podrían tomar medida de fuerza ante crisis en el sector. | Foto: Composición LR / RPP / Andina

Un nuevo paro nacional podría registrarse en el Perú. El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitanio Rojas, advirtió que acatarán una huelga indefinida si el Gobierno no declara en emergencia el sector en un plazo máximo de 15 días.

Según declaró a RPP, la situación que atraviesan es crítica, debido a múltiples factores, entre ellos los precios bajos que les siguen pagando a los agricultores por su producto —entre S/0,50 y S/0,60 por kilogramo—, pese al incremento del costo de insumos como fertilizantes y petróleo. Alrededor de 150.000 productores se ven afectados.

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Crisis en el sector arrocero

A este problema se suma que el Ejecutivo no estaría cumpliendo con las compras estatales que iba a realizar a los trabajadores del campo para abastecer a los programas sociales de alimentación. “Tuvimos reuniones en Lima y Jaén (con autoridades nacionales) en la cual se comprometieron, pero hasta ahora nada”, dijo Rojas.

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Otro aspecto que cuestionó es la abundancia del cereal a raíz de la importación asiática que, según afirmó, estaría llegando contaminada. “Es un arroz reciclado, procesado, lo venden al Perú y lo mezclan acá con nuestro producto bueno, y lo venden en marcas reconocidas”, indicó.

Exigencias de los agricultores

Además de la declaratoria de emergencia del sector, el dirigente afirmó que solicitan el cierre de las importaciones por 120 días y que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) cumpla con su función de fiscalizar el material contaminado que estaría ingresando al país.

De no ser escuchados en dos semanas, adelantó que tomarán la medida de fuerza, a la que podrían sumarse otros gremios. “Sería una huelga indefinida, no solo de los arroceros, porque todo el sector agrario está mal: los paperos, el maicero, el cañero. Estamos olvidados por este gobierno y por los otros que han pasado, ya que no hay una política agraria”, puntualizó.

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