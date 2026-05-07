Expresidente José Jerí: “Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político”

“Sostener que ha sido una compra (de los F-16 Block 70) direccionada es incorrecto y se aleja de la verdad”, declaró el expresidente José Jerí. Foto: La República

“Sostener que ha sido una compra (de los F-16 Block 70) direccionada es incorrecto y se aleja de la verdad”, declaró el expresidente José Jerí. Foto: La República

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El exmandatario José Jerí, en cuyo gobierno se aprobó la compra de una flota de aviones caza F-16 Block 70, afirmó que el proceso se desenvolvió conforme a los criterios técnicos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), y no bajo influencia política.

La República le preguntó al expresidente por qué, durante el gobierno de Dina Boluarte, en 2025, para ser más precisos, se produjeron reuniones con los tres postores seleccionados por la FAP en Estados Unidos (Lockheed Martin), Francia (Dassault Aviation) y Suecia (Saab). Pero durante su gestión solo se negoció con la compañía norteamericana, y a los franceses y a los suecos no se les comunicó nada. En la licitación internacional participaban tres países, no solo uno.

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Según la versión de Jerí, lo que sucedió fue que en el mandato de Boluarte se hicieron gestiones previas.

“En el momento en que se realizan los actos preparatorios, los informes de calificación y las evaluaciones técnicas —que corresponden a la FAP, con supervisión de Cancillería y del Ministerio de Defensa—, es necesario establecer contacto directo con los países y empresas para definir las características de la aeronave: componentes, insumos y especificaciones. Ese es el contexto en el que se realizan las visitas de representantes del Estado a los países involucrados, para afinar esos detalles técnicos”, explicó.

F-16 Block 70. Lockheed Martin pidió primero US$3.420 millns. por 12 cazas y luego US$3.500 por 24 ejemplares. Foto: La República

Un Decreto Supremo clave

“Para entenderlo con claridad: quien solicita la compra de aeronaves es la FAP. Quien define la cantidad es la FAP. Y, sobre la base de la información recogida de los distintos países y empresas, es la FAP la que determina qué modelo adquirir”, añadió Jerí.

El 10 de febrero, el embajador estadounidense, Bernie Navarro, publicó la famosa foto en la que aparece con el entonces presidente Jerí, comiendo hamburguesas. Al día siguiente, el 11 de febrero, el comandante general de la FAP, Mario Contreras León Carty, suscribió la resolución N° 064-2026.

En dicho documento, comunicó al Ministerio de Defensa que la institución seleccionó la propuesta de los F-16 Block 70. Desde entonces, los franceses y suecos fueron apartados del proceso. El gobierno de Jerí no les comunicó que la licitación internacional se había cancelado y que se había elegido la propuesta de Lockheed Martin. ¿Cómo pudo la FAP evaluar las ofertas de Francia y Suecia si estas correspondían a 2025 y era necesario requerirles una actualización al 2026? Jerí sostiene que no era necesario.

“El rol del gobierno ha sido conseguir el presupuesto, definir mecanismos de financiamiento e iniciar el procedimiento. Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político. Es un proceso de Estado. Además, ha contado con control y opinión favorable de la Contraloría”, señaló el expresidente.

Otro estilo. En el gobierno de Boluarte hubo reuniones con los tres postores (en la foto, con Saab), pero con Jerí no fue así. Foto: La República

“No fue una compra direccionada”

“Sostener que ha sido una compra direccionada es incorrecto y se aleja de la verdad. Este proceso debe continuar adecuadamente, porque trasciende gobiernos: el anterior, el mío y el actual”, añadió.

En efecto, el 16 de febrero, un día antes de que el Congreso destituyera a Jerí, este firmó un decreto supremo que autoriza al Ministerio de Economía a transferir a la FAP S/1.137 millones destinados al financiamiento de la compra de las aeronaves de combate. Es decir, en el mandato de José Jerí se dio el visto bueno a la oferta de la norteamericana Lockheed Martin, y a los otros dos competidores, Dassault Aviation y Saab, se les excluyó del proceso.

¿Su gobierno no tenía la obligación de seguir escuchando a otros postores, como la empresa sueca o la francesa? Estas afirman que fueron apartadas del proceso”, le preguntó La República a Jerí. El expresidente lo negó. Desde su punto de vista, se trata de una “queja” de perdedores. Pero lo cierto es que Dassault Aviation y Saab fueron desembarcados del proceso y nadie del gobierno peruano les avisó.

“Es natural que quien no resulta elegido no esté conforme. Sin embargo, esas empresas participaron proporcionando toda la información técnica solicitada por la FAP. Como en cualquier proceso, no todos llegan a la etapa final. Una vez que la FAP determina que un modelo es el más adecuado —por ejemplo, un F-16—, ya no tiene sentido seguir consultando si no hay nuevos elementos”, arguyó Jerí.

Es verdad que franceses y suecos entregaron información solicitada por la FAP, pero en 2025. Incluso, un representante de Saab, en abril de este año, preguntó al Ministerio de Defensa qué había sucedido con la licitación internacional, porque nadie del gobierno peruano se había comunicado con la empresa para actualizar su propuesta. La carta es evidencia de que no se hizo una evaluación técnica.

“La única mejora fue de EEUU”

Pero en el caso de Lockheed Martin, sí le dieron la oportunidad de mejorar su oferta, que se hizo pública el 15 de septiembre del 2025: 12 unidades de F-16 Block 70 por US$3.420. Lo reconoció José Jerí a La República.

“Si se presenta una mejora sustancial en la oferta —por ejemplo, una reducción significativa del costo—, justificaría reabrir la evaluación. Si no hay cambios, no corresponde continuar con su participación”, dijo Jerí.

“Entonces, ¿no hubo contraofertas o mejoras?”, se le pidió precisar.

“La única mejora que tengo conocimiento es la de Estados Unidos. Inicialmente, la propuesta por 24 aeronaves superaba los 5.000 millones de dólares (en 2025). Posteriormente, mediante la intervención del gobierno estadounidense (en 2026), se presentó una oferta cercana a los 3.500 millones de dólares. Esa reducción fue considerada por la FAP dentro de su evaluación”, confirmó Jerí.

De acuerdo, ¿y qué propusieron Francia y Suecia? Nada, porque no se les preguntó.

Jerí desestimó las declaraciones del presidente José María Balcázar, quien señaló que la compra del primer lote de 12 ejemplares de F-16 Block 70 se hizo “a dedo”, a favor de Lockheed Martin. Incluso, indicó que el próximo gobierno debe considerar revisarlo.

“En resumen, se trata de una compra programada —que ocurre cada 30 o 40 años—, con participación de diversas instituciones y supervisión de la Contraloría. Es un procedimiento regular para fortalecer la capacidad operativa del país”, apuntó Jerí.

“Espero que se deje de especular sobre intereses oscuros. Más bien, preocupa que este tema esté desviando la atención de la agenda principal: el proceso electoral en curso y la definición del próximo presidente o presidenta”, prosiguió.

“El presidente (Balcázar) ha sido mal asesorado sobre este tema (la compra de los F-16 Block 70). Espero que escuche a la parte técnica de su gabinete, que ha señalado que este ha sido un procedimiento regular y no una compra direccionada”, resaltó el exjefe de Estado y congresista José Jerí.

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