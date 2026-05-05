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INEI: Pobreza monetaria extrema alcanzó al 4,7% de la población en 2025

La pobreza extrema en Perú se redujo al 4,7% en 2025, lo que significa que 258.000 personas dejaron esta situación en un año. Sin embargo, aún persiste una crisis que sigue afectando a 1 millón 614.000 ciudadanos.

Pobreza extrema en Perú afecta a 1,6 millones de personas.
Pobreza extrema en Perú afecta a 1,6 millones de personas. | Andina
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La pobreza monetaria extrema afectó al 4,7% de la población en 2025, una reducción de 0,8 puntos porcentuales frente al 5,5% registrado en 2024. Esto significa que 258.000 personas dejaron de estar en esta situación durante el último año, según las últimas cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Pese a este resultado, aún no alcanza para celebrar. Detrás de este porcentaje, 1 millón 614.000 peruanos siguen sin poder cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, fijada en S/260 mensuales por persona en 2025.

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Cabe recordar que en 2019, el costo de la canasta básica alimentaria era de S/187 por persona al mes; en 2025 llegó a S/260, un incremento de 38,9% en seis años. Entre 2024 y 2025 el ajuste fue menor, de apenas 1,8%, pero la tendencia de fondo muestra que cada año se necesita más dinero para cubrir lo mínimo y que, para muchos hogares, ese umbral sigue siendo inalcanzable.

En 2019, el costo de la canasta básica alimentaria era de S/ 187 por persona al mes; en 2025 llegó a S/ 260, un incremento de 38,9% en seis años.

En 2019, el costo de la canasta básica alimentaria era de S/ 187 por persona al mes; en 2025 llegó a S/ 260, un incremento de 38,9% en seis años.

Pobreza monetaria extrema: una mejora que no llegó a todos por igual

El retroceso de la pobreza extrema no fue uniforme en el territorio. El área rural fue, con diferencia, la que registró el mayor avance: la incidencia bajó de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025, una caída de 4,1 puntos porcentuales en un solo año. Aunque las cifras rurales siguen siendo mucho más altas que las urbanas, la tendencia marca una mejora para las comunidades que históricamente concentran los mayores niveles de exclusión.

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En el otro lado, el indicador del área urbana pasó de 3,0% a 2,8%. Donde sí se encendieron las alertas fue en Lima Metropolitana: lejos de mejorar, la pobreza extrema en la capital aumentó de 3,3% en 2024 a 3,6% en 2025, es decir, 0,3 puntos porcentuales más.

De esta manera, Lima se convierte en uno de los lugares donde el indicador avanzó en sentido contrario, una señal que merece atención si se considera que es una ciudad que concentra un gran número de habitantes y tiene mayor acceso a servicios y oportunidades económicas.

Perú: un país lejos de recuperar la pobreza prepandemia

Más allá de la comparación anual, el panorama se vuelve más complejo cuando se mira hacia atrás. En 2019, antes de que la pandemia golpeara al país, la pobreza extrema era de 2,9%. Hoy, seis años después, se ubica en 4,7%. Eso significa que hay 682.000 personas más en esta condición que en el período prepandemia, un incremento que las propias estadísticas oficiales califican como muy altamente significativo. Si bien los datos de 2025 confirman que el país avanza, lo hace a un ritmo que aún no permite recuperar lo perdido durante la crisis sanitaria.

Pobreza extrema en Perú se reduce a 4,7% en 2025.

Pobreza extrema en Perú se reduce a 4,7% en 2025.

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