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Economía

Grupo peruano Vega cumple 30 años y proyecta expansión en cuatro distritos más

La empresa peruana de retail y distribución planea aperturas en Lurín, Chosica, Monterrico (Surco) y San Martín de Porres.

Grupo Vega que inició operaciones como distribuidora, busca consolidar su presencia tanto en el canal mayorista como en el retail.
Grupo Vega que inició operaciones como distribuidora, busca consolidar su presencia tanto en el canal mayorista como en el retail.
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La empresa peruana Grupo Vega, que vende productos de consumo masivo, inició una nueva etapa de reposicionamiento al cumplir 30 años de operación en el país, con planes de expansión en Lima y cambios en su estrategia comercial.

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Actualmente, la compañía cuenta con más de 60 tiendas y una red de distribución que abastece a unos 700 vendedores, alcanzando cerca de 100.000 puntos de venta, principalmente en Lima Norte y Lima Centro.

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Como parte de su crecimiento, Vega prevé abrir nuevos locales en distritos como Lurín, Chosica, Monterrico (Surco) y San Martín de Porres, zonas identificadas por su dinamismo comercial. Además, anunció la reconversión de una tienda en el sector Año Nuevo, en Comas, en un espacio con enfoque histórico sobre la evolución de la empresa.

La firma, que inició operaciones como distribuidora, busca consolidar su presencia tanto en el canal mayorista como en el retail, en un contexto de mayor competencia y cambios en el consumo urbano.

La empresa peruana cuenta con 60 locales y estima alcanzar en tres años (2029), a las 200 tiendas a nivel nacional.

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