Credicorp se expande: BCP adquirirá el 100% de las acciones de Helm Bank en Estados Unidos por US$180 millones
El cierre de la operación estará sujeto a aprobaciones regulatorias en Estados Unidos y Perú. Credicorp busca reforzar su capacidad para satisfacer las necesidades de sus clientes latinoamericanos.
Con el propósito de reforzar su presencia en el mercado estadounidense, el holding financiero Credicorp anunció que su subsidiaria, Banco de Crédito del Perú (BCP), firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Hem Bank USA, un community bank autorizado a operar en el estado de Florida.
El monto de la transacción está valorizada en US$180 millones y sujeta a los ajustes habituales de precio al cierre, así como a la obtención de las autorizaciones regulatorias en Estados Unidos y el Perú. Al 30 de septiembre de este año, Helm Bank USA registraba activos por US$1.141 millones y un patrimonio neto de US$106,8 millones, de acuerdo con información proporcionada por Credicorp.
“Esta adquisición nos permite profundizar nuestra capacidad para servir a los latinoamericanos cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos. Creemos que el legado de Helm Bank como una institución centrada en la comunidad, junto con su experiencia en la atención a clientes internacionales, se alinea perfectamente con nuestra estrategia. Esperamos fortalecer ese rol y mejorar sus capacidades dentro de nuestro ecosistema más amplio ”, indicó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.
