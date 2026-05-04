Sunat digitaliza entrega de bienes a instituciones y comunidades mediante aplicativo virtual: conoce los detalles

Sunat anunció un cambio en la forma en que las instituciones pueden acceder a bienes. | Andina

Sunat anunció un cambio en la forma en que las instituciones pueden acceder a bienes. | Andina

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) anunció un cambio en la forma en que las instituciones pueden acceder a bienes. Desde el lunes 4 de mayo de 2026, la entidad ha establecido que su nuevo aplicativo informático será el único medio para que diversos organismos y comunidades soliciten los bienes disponibles para adjudicación, donación o destino.

La medida fue establecida mediante la Resolución de Superintendencia N° 000077-2026/SUNAT, oficializada y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

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Este proceso está dirigido específicamente a entidades públicas, instituciones y comunidades campesinas y nativas que buscan obtener activos que Sunat administra para estos fines, y cuya relación se encuentra en un catálogo dentro de la página web de la institución.

La medida busca hacer la gestión de estos bienes "más ágil, transparente y eficiente", reemplazando los trámites manuales con un sistema 100% digital.

Adiós al papeleo: Los beneficios del nuevo sistema

El aplicativo, que es el único medio autorizado a partir de la fecha mencionada, ofrece ventajas significativas para los solicitantes:

Acceso fácil: Permite el registro automático utilizando la Clave SOL.

Trámite digital: Elimina los trámites físicos, integrando toda la información requerida de manera electrónica.

Selección directa: Los interesados pueden escoger los bienes directamente desde el catálogo que ofrece el aplicativo.

Respuesta rápida: Las solicitudes serán remitidas de manera automática a la sede en donde se encuentran los bienes para su atención inmediata

Sunat aclaró que las solicitudes de adjudicación, donación o destino de bienes ingresadas antes del 4 de mayo de 2026 continuarán tramitándose bajo el esquema anterior, de acuerdo con lo establecido en la Resolución de Superintendencia N.° 000031-2025/SUNAT.

Según el documento oficial, estos pedidos serán procesados conforme a las normas vigentes al momento en que fueron presentados.

SUNAT: ¿Quiénes son los autorizados para utilizar esta herramienta digital?

La implementación del nuevo aplicativo de Sunat, que busca agilizar la entrega de bienes, establece con precisión quiénes pueden solicitar estos activos bajo las modalidades de adjudicación, donación o destino.

Según la información oficializada por la entidad, los grupos que deben utilizar esta herramienta digital (único medio desde el 4 de mayo de 2026) para presentar sus solicitudes son:

Entidades públicas

Instituciones

Comunidades campesinas y nativas

Este proceso se aplica específicamente a la gestión de activos que la SUNAT administra para estos fines. Es importante precisar que el documento se limita a este procedimiento y no aborda el marco legal general sobre las donaciones que son deducibles de impuestos.