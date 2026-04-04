BAE: Ministerio de Vivienda convocó 448 familias para que accedan a bonos para emergencia
El Ministerio de Vivienda desplegó especialistas en 21 regiones del Perú para verificar 1,504 viviendas. De esa manera, se podrá identificar con precisión a las familias que realmente necesitan el BAE.
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Frente a las lluvias, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), convocó a 448 familias damnificadas para que puedan acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) en el primer trimestre del 2026. Al impulsar esta medida, la cartera espera garantizar un refugio seguro (y temporal) a aquellos que perdieron sus casas producto de las emergencias ocurridas al inicio de año.
Por su parte, el titular del Ministerio de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, expresó: “El Bono de Arrendamiento para Emergencias es una respuesta inmediata del Estado para proteger a las familias que lo han perdido todo. Nuestro compromiso es estar presentes en el territorio, escuchar a la gente y brindar soluciones reales que les permitan recuperar su tranquilidad y reconstruir sus vidas”.
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¿Qué es el Bono de Arrendamiento para Emergencias?
El BAE es un apoyo mensual de S/500 que ayuda a las familias a alquilar una vivienda mientras enfrentan la emergencia. Esta ayuda brinda una solución rápida para proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables tras los daños causados por las lluvias intensas.
Las regiones con más bonos son Lambayeque (63), Huancavelica (62), Ayacucho (61) y Loreto (47), lo que muestra el impacto desigual de las precipitaciones. Cabe precisar que, para lograr cubrir estos 448 bonos, la cartera realizó un despliegue en 21 regiones del Perú, en donde especialistas verificaron 1,504 viviendas, a fin de poder identificar a las familias que verdaderamente necesitan el BAE.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al BAE?
Son cinco las condiciones que los ciudadanos que busquen obtener este bono de emergencia deben cumplir:
- El distrito afectado debe haber sido declarado en Estado de Emergencia.
- La vivienda debe haber sido calificada como "colapsada" o "inhabitable" por el hecho ocurrido.
- La familia debe estar registrada en el formulario Campo 2A del Empadronamiento de Familias y Medios de Vida de su municipio.
- No contar con otra vivienda en la misma región donde se declaró la emergencia.
- No ser inquilino del inmueble, pues el bono se concede exclusivamente al propietario.