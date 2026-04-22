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Economía

Aviones F-16 en Perú: MEF realizó el primer pago de US$462 millones

El Ministerio de Economía y Finanzas confirmó el desembolso de US$ 462 millones por la adquisición de aviones militares.

MEF efectuó primera transferencia por US$ 462 millones para la adquisición de aviones F-16.
MEF efectuó primera transferencia por US$ 462 millones para la adquisición de aviones F-16. | Composición LR/ Difusión

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que realizó el pago de US$462 millones, correspondiente al primer tramo del contrato suscrito entre el Estado peruano y la empresa Lockheed Martin para la adquisición de aviones F-16.

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La entidad señaló que este desembolso responde a compromisos asumidos por el Estado y que no cumplir con el acuerdo habría implicado penalidades, posibles controversias internacionales y un impacto en la credibilidad del país frente a sus socios.

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Sin embargo, el proceso se da en medio de una creciente crisis política. La compra de los aviones militares ha generado tensiones dentro del Gobierno, que derivaron en la renuncia del ministro de Defensa, Carlos Díaz, y del canciller Hugo de Zela.

De Zela aseguró que el plazo para realizar el pago a Estados Unidos vencía este miércoles y cuestionó que el MEF no hubiera autorizado oportunamente un desembolso inicial cercano a los US$2.000 millones. Según indicó, todo estaba listo para firmar el documento el viernes, pero él y otros funcionarios se enteraron de la paralización “por televisión”.

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En declaraciones a RPP, el excanciller detalló que los contratos fueron firmados el lunes 20 de abril y que, desde entonces, el proceso quedó en manos del MEF, que debía aprobar el primer pago como máximo este miércoles.

El exministro también cuestionó la versión del Ejecutivo y sostuvo que el presidente tenía conocimiento previo de la firma de los contratos. “El señor Balcázar le ha mentido al país. Él sabía que los dos contratos se habían firmado”, afirmó, al advertir que negar estos acuerdos afecta la credibilidad del país.

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