Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

Luego de la salida de Javier Rabanal tras los malos resultados, Universitario de Deportes necesitaba de un triunfo para recuperar la confianza. Los cremas superaron 4-1 a Deportivo Garcilaso en el partido pendiente por la fecha 10 del Torneo Apertura. Esta victoria corta una racha negativa de dos derrotas continuas. Una de las figuras de la noche, Edison Flores, habló para los medios y destacó la presencia de Jorge Araujo al mando de la ‘U’.

El ‘Orejas’ resaltó la propuesta de juego que tuvo el DT interino para enfrentar a Deportivo Garcilaso. “‘Coco’ no es un nuevo técnico. Estuvimos trabajando otro estilo de juego con mucha más tenencia de balón. Y ahora, nos hizo algunas indicaciones que él quería. Estamos para respetar lo que dice el entrenador”, indicó el referente crema.

Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario

El futbolista crema destacó el rendimiento que tuvo el equipo, dejando en claro que se sintieron cómodos e impusieron su estilo de juego ante Deportivo Garcilaso. “Todos mis compañeros nos sentimos bien. Los partidos son así. A veces se logran conseguir espacios, creo que pudimos concretar las opciones que tuvimos y por eso también ganamos ante un gran rival”, mencionó.

De igual forma, habló sobre la influencia que tuvo Jorge Araujo en el estilo de juego que propuso la ‘U’. “El partido se nos dio. ‘Coco’ cambió una parte de lo que veníamos trabajando, algunos retoques; él quería que presionemos arriba y que nos la juguemos, así que creo que en parte se pudo dar”, enfatizó para los medios.

¿Cuándo se juega el siguiente partido de Universitario?

El próximo duelo de la ‘U’ será ante Alianza Atlético el próximo domingo 26 de abril a las 6.00 p. m. Este partido se forma parte de la fecha 12 del Torneo Apertura y tendrá como escenario el Estadio Monumental.