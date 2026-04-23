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Política

RMP sobre López Aliaga: "Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle"

Rosa María Palacios criticó al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por sus acusaciones de supuesto fraude electoral organizadas por la ONPE en las recientes elecciones.

RMP sobre López Aliaga: "Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle"
RMP sobre López Aliaga: "Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle" | Composición LR | Foto: composición LR

Rosa María Palacios criticó las declaraciones del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien insiste en un supuesto fraude organizado por el ONPE debido a los retrasos logísticos el pasado 12 de abril. Cabe señalar que RLA ha insultado y amenazado reiteradamente a Piero Corvetto y al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, exigiéndole a este último realizar nuevas elecciones.

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“Legalmente las mesas pueden abrir hasta las 12, si usted votó a las 8 y si su mesa no estaba lista, se fue y no regresó, ahí no hay ninguna ilegalidad. La mesa puede haber estado lista a las 9, 10, 11 o 12. El Jurado amplió el espacio del 12 del día a 2 de la tarde, no puedes decir que se le negó el voto a la gente. A las 2 de la tarde estaban todas las mesas de Lima instaladas excepto de los 13 colegios de Lima que fueron a votar al día siguiente. Todo el mundo tuvo la posibilidad de votar (…) Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle”, sostuvo.

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Asimismo, Palacios comentó el anuncio del jefe interino de la ONPE, quien aseguró que se seguiría el cronograma electoral planteado al JNE y la decisión de esta organización electoral de no realizar elecciones complementarias. La periodista calificó de “sabia” la decisión.

“La discusión duró todo el día, los periodistas nos íbamos enterando lo que iba pasando. Felizmente acordaron que no iban a declarar nulidad parcial, total o elección complementaria si es que no había unanimidad. Mientras esto sucedía, dicen mis informes que se pusieron 3 -2. Había un sector que quería a como diera lugar sacar adelante un proceso irregular, no está en la ley, inventado para favorecer a un candidato pero no prevaleció”, agregó.

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