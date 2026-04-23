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Política

José María Balcázar: estas son las razones por las que buscan censurarlo

La moción de censura contra José María Balcázar critica la suspensión de la compra de aviones F-16 para la Fuerza Aérea, alegando que afecta la capacidad operativa del país ante amenazas externas. Además, señala falta de coordinación en el Ejecutivo.

El congresista de Acción Popular, Ilich López, impulsa la medida tras controversia por compra de aeronaves estadounidenses. Foto: Presidencia
El congresista de Acción Popular, Ilich López, impulsa la medida tras controversia por compra de aeronaves estadounidenses. Foto: Presidencia

El congresista Ilich López Ureña presentó una moción de censura contra José María Balcázar, actual presidente del Congreso y mandatario interino, en la que detalla las razones por las que buscan retirarlo del cargo. El documento sostiene que sus decisiones recientes evidencian falta de idoneidad política y afectan funciones clave del Estado.

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La iniciativa se basa en la facultad de control político del Congreso. Para que la moción sea admitida a trámite, se requieren al menos 20 firmas de congresistas. Según el texto, la condición de presidente transitorio de la República no lo exime de responder ante el Parlamento. Por el contrario, precisa que mantiene su calidad de congresista y puede ser sometido a este tipo de medidas.

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Uno de los puntos centrales es la suspensión del contrato para adquirir aviones de combate F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú. La moción señala que este proceso ya se encontraba avanzado y que solo faltaba formalizar la firma del acuerdo.

El documento también cuestiona la forma en que se adoptó la decisión. Indica que no hubo comunicación previa con el Ministerio de Defensa ni con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, lo que generó sorpresa en las Fuerzas Armadas y en las empresas involucradas.

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Estos son los motivos de la censura contra José María Balcázar

La moción sostiene que la suspensión de la compra de aeronaves afecta la capacidad operativa del país. Precisa que la Fuerza Aérea opera con equipos que han superado su vida útil, lo que limita el control del espacio aéreo y la respuesta ante amenazas externas.

Además, advierte que el proceso de adquisición se desarrolló durante más de un año. Participaron el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También se evaluaron propuestas de empresas internacionales como Lockheed Martin, Dassault Aviation y Saab.

El texto remarca que el propio gobierno había reconocido el cumplimiento de todas las etapas del proceso. Incluso se habían transferido recursos para concretar la compra. Por ello, considera que la suspensión se produjo cuando el procedimiento ya estaba listo para su cierre.

Otro argumento apunta al impacto económico y logístico. Las ofertas de las empresas tienen plazos definidos. La demora podría obligar a reiniciar todo el proceso en el futuro. Esto implicaría mayores costos y más tiempo, mientras la flota actual continúa en deterioro.

La moción también señala una falta de coordinación dentro del Ejecutivo. Mientras la Presidencia anunció la suspensión, el Ministerio de Defensa continuó con gestiones técnicas. Este escenario, según el documento, refleja desorden en la toma de decisiones.

Finalmente, el texto incluye efectos en el ámbito internacional. Menciona que la medida generó tensiones con Estados Unidos, país vinculado a la operación. También recoge cuestionamientos de gremios empresariales, que alertaron sobre el impacto en la imagen del Perú y la previsibilidad del Estado.

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