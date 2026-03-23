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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 23 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Dólar Perú 23 de marzo de 2026.
Dólar Perú 23 de marzo de 2026. | Foto: La República

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 23 de marzo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,469 la compra y S/3,477 la venta.

¿Cuál es la cotización del tipo de cambio de HOY 23 de marzo?

07:33
23/3/2026

Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 23 de marzo

El precio del dólar abrió su cotización en S/3.4788, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.

 

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 23 de marzo?

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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