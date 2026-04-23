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Economía

¿Por qué SUBE tu recibo de luz? conoce AQUÍ estos hábitos diarios que debes evitar

Con estas recomendaciones las familias peruanas aprenderán a cómo reducir el consumo de luz en sus hogares.

Recomendaciones para que familias reduzcan la tarifa de luz en sus hogares. Foto: Composición LR.
Recomendaciones para que familias reduzcan la tarifa de luz en sus hogares. Foto: Composición LR.

¡A tomar nota! Cuando llega fin de mes, muchas familias quedan sorprendidas por un recibo de luz más alto de lo esperado; sin embargo, en muchas ocasiones no notan que son sus propios hábitos los que influyen en esta suba. Se trata de pequeños errores cometidos a diario que pueden golpear la economía del hogar.

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Eduardo Triana, gerente de producto para la región andina de Electrolux, responde a una incógnita que suele rondar en los hogares peruanos: ¿cuánta energía desperdiciamos sin saberlo?

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“Reducir el impacto ambiental no solo tiene que ver con elegir tecnología de alta eficiencia, sino con entender cómo utilizarla. El desconocimiento es uno de los principales factores del consumo innecesario de energía en casa. Pequeños cambios pueden generar grandes ahorros e incluso inmediatos", sostuvo Triana.

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¿Cómo funciona mejor una refrigeradora?

Una refrigeradora trabaja las 24 horas al día, los siete días de la semana. Este electrodoméstico representa hasta el 30% del consumo eléctrico al año, advierte la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de España.

En esa línea, recomiendan NO ubicar la refrigeradora cerca de fuentes de calor (el honor, un microondas o bajo la luz directa del sol), pues podría elevar su necesidad de energía en un 15%. Asimismo, abrir la puerta de este artefacto constantemente o dejar abierta eleva la temperatura interna.

Lavadora y lavavajilla: claves para ahorrar energía

¿Sabías que el 90% de la energía que consume la lavadora está destinado a calentar el agua? Por ello recomiendan lavar con agua fría, pues significaría un ahorro energético de entre el 55% y el 62%. También se aconseja evitar el ciclo corto, ya que hace que el electrodoméstico consuma más energía para terminar el lavado en menos tiempo. En cambio, para la ropa de uso diario sin manchas difíciles, el agua fría funciona bien y deja buenos resultados.

Por otro lado, muchas personas creen que lavar a mano ahorra agua y energía, pero no es así. Un lavavajillas moderno usa menos de 10 litros por ciclo, mientras que a mano puede gastar hasta 90 litros. Un error común es enjuagar los platos antes, aunque el equipo ya tiene función de prelavado. También usarlo con poca carga aumenta los ciclos y eleva el gasto.

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El "consumo fantasma" en otros electrodomésticos

Triana aconseja prestar atención al “consumo fantasma” de equipos como microondas, televisores o cafeteras. Aunque estén en modo ‘reposo’, estos aparatos pueden representar entre el 5% y el 10% del gasto eléctrico mensual. Este consumo suele pasar desapercibido en el hogar.

Por ello, desconectarlos cuando no se usan puede marcar una gran diferencia. Esta acción simple ayuda a reducir el gasto de energía. También permite un mejor control del consumo en casa.

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