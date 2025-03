Estudiantes UPC reportan problemas de matrícula virtual a dos días del inicio de clases: "Nos derivan a inteligencia artificial"

A pocos días del inicio de las clases presenciales, estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) han reportado fallas en el proceso de matrícula virtual. Desde el lunes 24 de marzo, los alumnos debían acceder a la plataforma web para completar su inscripción; sin embargo, muchos no lograron finalizar el trámite debido a problemas en el sistema. Ante esta situación, la universidad decidió suspender temporalmente el proceso.

La República conversó con estudiantes de la casa de estudios para conocer en detalle la problemática. Mientras algunos han iniciado una recolección de firmas con el objetivo de presentar el caso ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), otros ya han formalizado denuncias ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Capturas de pantalla enviada por las estudiantes sobre las fallas presentadas en la plataforma de la UPC.



Fallas constantes en sistema de matrícula UPC

Desde el 25 de marzo, alumnos de diversas facultades de la UPC han denunciado fallas en la plataforma de matrícula 'Banner', que reemplazó al antiguo sistema 'Sócrates'. La actualización, anunciada a finales de diciembre del año pasado por la misma universidad, prometía optimizar el proceso de inscripción. Sin embargo, según los propios estudiantes, pese a este nuevo sistema, las dificultades técnicas han continuado.

"No es posible que, considerando el alto costo de la universidad, nos ofrezcan una plataforma deficiente. El sistema digital es poco fiable, presenta fallas recurrentes y los procesos administrativos son excesivamente engorrosos. Como estudiante que confió en la UPC, me siento decepcionado", declaró a este medio A.G., alumno de noveno ciclo de la Facultad de Comunicación, quien prefiere mantener su nombre en reserva.

Correo enviado por la UPC sobre el anuncio del nuevo sistema integrado.

Debido a las fallas reportadas, varios grupos de estudiantes acudieron de manera presencial a realizar su proceso de matrícula. No obstante, denuncian que las autoridades no les brindaron soluciones concretas. Además, advierten que no han logrado inscribirse en el total de créditos necesarios para completar su ciclo académico. "Actualmente, tengo un promedio de 15.83, lo que, según las normas de la universidad, me permite matricularme en hasta 27 créditos, pero no me lo permiten. Fui a la universidad para solucionar el problema y solo me entregaron un código QR", manifestó una estudiante de la Facultad de Derecho de décimo ciclo.

A las 3:30 p. m. de este sábado 29 de marzo, la UPC anunció a través de sus redes sociales la reanudación del servicio de matrícula. Sin embargo, un seguimiento de los casos confirma que muchos de los estudiantes afectados aún no cuentan con un número de inscripción, lo que los mantiene en incertidumbre ante la posibilidad de perder el ciclo. Sumado a que muchos de los cursos electivos necesarios para la especialización de los estudiantes no se encuentra visible.

“El problema es que, durante mi matrícula regular, no pude inscribirme en mis cursos obligatorios y presenciales debido a una restricción de sede. Ahora, en la matrícula complementaria, no hay vacantes disponibles en mis asignaturas de carrera, y eso considerando que su sistema apenas funciona. Ya presenté todos los reclamos, generé tickets, seguí los procedimientos e incluso acudí personalmente a la oficina de atención en sede. Sin embargo, no he recibido una respuesta clara, solo me dicen que debo esperar”, afirmó un estudiante de Arquitectura.

Comunicado de la UPC emitido el sábado 29 de marzo.

Denuncia ante Indecopi y el proceso de recolección de firmas

Ante los problemas reportados, la comunidad estudiantil ha decidido presentar una denuncia formal ante Indecopi por las fallas en el proceso de matrícula. Mia Tamayo, estudiante de Ciencia Política en la UPC e impulsora del trámite, solicitó que su nombre aparezca en la nota, pues busca exigir que los responsables asuman las consecuencias.

"A dos días del inicio de clases, el problema sigue sin resolverse. No contamos con canales de atención adecuados para gestionar nuestras quejas, nos derivan a la inteligencia artificial y, cuando acudimos en persona, enfrentamos largas filas solo para que nos digan que en 48 horas habrá una solución que nunca llega. Aún no puedo inscribirme en dos cursos electivos indispensables para graduarme con el doble grado que sigo. Nos están perjudicando", denuncia.

Estudiantes y padres de familia hacen fila en la sede San Miguel de la UPC en busca de respuestas.

Por su parte, Indecopi informó a este medio que, a través de la Dirección de Fiscalización, ha iniciado una investigación que incluye diversas acciones, entre ellas el requerimiento inmediato de información sobre las medidas adoptadas para garantizar los derechos de los estudiantes de la UPC, quienes han denunciado irregularidades en su proceso de matrícula.

Mientras tanto, grupos de estudiantes organizados a través de WhatsApp están recolectando firmas para presentar el caso ante Sunedu, asegurando que no es la primera vez que ocurren este tipo de fallas. Desde La República, nos comunicamos con la universidad por correo electrónico para conocer su postura. Al cierre de esta edición, aún no hemos recibido respuesta.