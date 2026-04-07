ONP: designan vocales del Tribunal Administrativo Previsional, ¿de qué se encarga este órgano que resuelve los reclamos de pensionistas?

El TAP se encarga de resolver recursos de apelación y queja contra decisiones de la ONP. Foto: difusión.

El TAP se encarga de resolver recursos de apelación y queja contra decisiones de la ONP. Foto: difusión.

Tras realizarse el Concurso Público de Selección, a cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), se determinó que Roberto Antonio Baca Merino y Alberto Córdova Salazar fueron los ganadores y ambos son los nuevos vocales del Tribunal Administrativo Previsional (TAP). Ambos fueron designados mediante resolución Ministerial de la cartera de Economía y Finanzas.

Es importante señalar que las decisiones de la Sala Plena del TAP son de cumplimiento obligatorio. Esto significa que sus resoluciones sirven como guía y deben aplicarse cada vez que haya casos similares en temas de pensiones. El TAP depende administrativamente de la Jefatura de la ONP y sus decisiones son de alcance nacional. ​​​​​​​​​​​​

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¿De qué se encarga el Tribunal Administrativo Previsional?

Este órgano autónomo se encarga de resolver en última instancia administrativa las controversias que existan sobre derechos y obligaciones previsionales de los regímenes a cargo del Estado de los Decretos Leyes N° 18846 y N° 19990, Ley N° 30003 y el Decreto Ley N° 20530; así como otros regímenes previsionales a cargo del Estado que sean administrados por la ONP. Por ejemplo, cuando la ONP rechaza solicitudes de pensionistas, el TAP revisa los reclamos para garantizar que la pensión se calcule correctamente

Además, entre otras funciones, el TAP dispone la publicación de los pronunciamientos que correspondan, conforme a la normativa vigente. Asimismo, resuelve los Recursos de Queja que presenten los administrados contra las actuaciones o procedimientos que los afecten y que se originen de las solicitudes que se encuentran en trámite en el Tribunal Administrativo Previsional.

Funciones de los vocales del TAP

Baca Merino y Córdova Salazar son los nuevos vocales del TAP. Ambos, elegidos tras un Concurso Público, deberán encargarse de las siguientes funciones:

Acudir a las sesiones de las salas programadas por la Secretaría Técnica

Sesionar en Sala Plena y adoptar los acuerdos tomados en ésta

Adoptar los criterios acordados en Sala Plena que constituyen precedentes de observancia obligatoria

Firmar las actas emitidas durante las sesiones

¿De qué se encarga la Secretaría Técnica del TAP?

Se encarga de brindar soporte técnico a las Salas y al Tribunal Administrativo Previsional. A cargo se encuentra un secretario, que depende del presidente del TAP. Estas son las funciones de la Secretaría:

Elaborar los proyectos de dictamen y de resoluciones de las Salas y del TAP

y de resoluciones de las Salas y del TAP Brindar apoyo técnico y administrativo a las Salas y al Tribunal Administrativo Previsional, realizando las coordinaciones necesarias en los demás órganos de la ONP

Proponer las fechas y preparar las sesiones de las Salas y del TAP

Producir indicadores de eficiencia y eficacia de los procesos internos, administrativos y de gestión de las Salas y del TAP

¿Qué es la ONP?

La ONP reconoce, califica, liquida y paga los derechos pensionarios en cumplimiento del marco legal. Este organismo público técnico se encarga de administrar el Sistema Nacional de Pensiones (SNP). A diferencia de las AFP, en el caso de la ONP el dinero aportado no va a una cuenta individual, sino a un fondo común.

Además de la jubilación regular, la ONP brinda protección en diversas situaciones de vida: