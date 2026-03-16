HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Jorge Nieto en vivo y el Minsa en crisis | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Congreso consigue firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía

El pliego interrogatorio incluye 20 preguntas sobre la situación financiera de la empresa estatal Petroperú y las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la actual contingencia energética.

Congreso consigue firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía
Congreso consigue firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía

El congresista Ilich López de Acción Popular informó que logró las firmas necesarias para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, por su gestión ante la crisis de GNV tras la deflagración de gas en Cusco.

Únete a nuestro canal de política y economía

“El país merece respuestas claras sobre la reestructuración de Petroperú, las sanciones a TGP y el crédito suplementario para la continuidad de obras”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS

FALLECE NAPOLEÓN BECERRA: ¿Y SU CANDIDATURA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En el oficio, López contextualiza los motivos de su pedido de interpelación, precisando que se “ha producido la interrupción de infraestructura vinculada al transporte de hidrocarburos, generando dificultades en el abastecimiento de combustibles en diversas zonas del país y generando preocupación respecto a posibles impactos en la actividad económica nacional”.

Esto debido a que “el sistema energético peruano depende en gran medida del transporte de gas natural proveniente del proyecto Camisea, el cual abastece una proporción significativa de la generación eléctrica y del consumo energético industrial del país”, se lee.

Por ello, indica, sectores res como el transporte, la producción industrial, la agricultura y el comercio, se han visto perjudicados.

Pliego interrogatorio contará con 20 preguntas

Sobre el pliego interrogatorio, se incluye un total de 20 preguntas relacionadas con la situación financiera de la empresa estatal Petroperú y las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la actual contingencia energética.

También solicita precisiones sobre las alternativas que evalúa el Gobierno respecto al futuro de Petroperú. Entre las interrogantes figuran consultas sobre una eventual privatización total o parcial de la empresa, así como la posibilidad de concesionar unidades de negocio, transferir activos estratégicos o permitir la participación del sector privado en determinadas operaciones.

Asimismo, los legisladores piden explicaciones sobre la evaluación económica realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú frente a la interrupción del transporte de hidrocarburos, así como sobre el impacto fiscal de las medidas de apoyo anunciadas por el Ejecutivo para enfrentar la contingencia energética.

Notas relacionadas
BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

LEER MÁS
Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

LEER MÁS
Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

César Acuña pagaría hasta US$30 mil a streamers para promocionar su candidatura

LEER MÁS
¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones 2026?

¿Cuánto se paga de multa por no votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

Andrea Vidal: capturan al presunto asesino de la extrabajadora del Congreso en la región de Piura

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quiénes son los candidatos a la presidencia del Perú 2026?

Cronograma de pagos marzo sector público 2026: consulta aquí las fechas oficiales y si eres beneficiario para cobrar vía Banco de la Nación

Precandidata a la presidencia por el PTE solicita al JNE asumir candidatura tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Política

Precandidata a la presidencia por el PTE solicita al JNE asumir candidatura tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

Elecciones 2026: los aciertos, dudas y errores de López Aliaga, Pérez Tello, Forsyth y Belmont

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Precandidata a la presidencia por el PTE solicita al JNE asumir candidatura tras fallecimiento de Napoleón Becerra

Candidatos al Congreso registran multas de tránsito por más de S/170 mil: aspirante por Podemos Perú encabeza la lista

Elecciones 2026: los aciertos, dudas y errores de López Aliaga, Pérez Tello, Forsyth y Belmont

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025