Congreso consigue firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía

Congreso consigue firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía

El congresista Ilich López de Acción Popular informó que logró las firmas necesarias para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzales, por su gestión ante la crisis de GNV tras la deflagración de gas en Cusco.

“El país merece respuestas claras sobre la reestructuración de Petroperú, las sanciones a TGP y el crédito suplementario para la continuidad de obras”, sostuvo.

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En el oficio, López contextualiza los motivos de su pedido de interpelación, precisando que se “ha producido la interrupción de infraestructura vinculada al transporte de hidrocarburos, generando dificultades en el abastecimiento de combustibles en diversas zonas del país y generando preocupación respecto a posibles impactos en la actividad económica nacional”.

Esto debido a que “el sistema energético peruano depende en gran medida del transporte de gas natural proveniente del proyecto Camisea, el cual abastece una proporción significativa de la generación eléctrica y del consumo energético industrial del país”, se lee.

Por ello, indica, sectores res como el transporte, la producción industrial, la agricultura y el comercio, se han visto perjudicados.

Pliego interrogatorio contará con 20 preguntas

Sobre el pliego interrogatorio, se incluye un total de 20 preguntas relacionadas con la situación financiera de la empresa estatal Petroperú y las medidas adoptadas por el Ejecutivo frente a la actual contingencia energética.

También solicita precisiones sobre las alternativas que evalúa el Gobierno respecto al futuro de Petroperú. Entre las interrogantes figuran consultas sobre una eventual privatización total o parcial de la empresa, así como la posibilidad de concesionar unidades de negocio, transferir activos estratégicos o permitir la participación del sector privado en determinadas operaciones.

Asimismo, los legisladores piden explicaciones sobre la evaluación económica realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú frente a la interrupción del transporte de hidrocarburos, así como sobre el impacto fiscal de las medidas de apoyo anunciadas por el Ejecutivo para enfrentar la contingencia energética.