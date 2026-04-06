Comisión de Ética evaluará la suspensión de denuncias contra José María Balcázar

Durante la sesión de la Comisión de Ética se definirá si se suspenden las denuncias contra José María Balcázar. | Composición/LR

Durante la sesión de la Comisión de Ética se definirá si se suspenden las denuncias contra José María Balcázar. | Composición/LR

La Comisión de Ética del Congreso programó una sesión para este lunes 6 de abril, a las 4.00 p. m. con el propósito de evaluar la suspensión de las denuncias contra el presidente José María Balcázar por sus declaraciones a favor del matrimonio infantil y el impulso de una ley que benefició a su hijo cuando presidía la Comisión de Educación.

Durante la sesión se evaluará suspender las investigaciones identificadas con los números N.º 254-2025-2026/CEPCR, N.º 255-2025-2026/CEPCR y N.º 259-2025-2026/CEPCR, las cuales hacen referencia a faltas éticas presentadas en su condición de congresista de la República.

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Cuando José María Balcázar aún ejercía funciones como congresista se pronunció en contra de un dictamen que buscaba prohibir el matrimonio infantil en el país. En 2023, durante el debate en la Comisión de Justicia sobre la propuesta para impedir que menores de 18 años contrajeran nupcias, Balcázar generó controversia al calificar como relaciones voluntarias tanto a los matrimonios como a las relaciones sexuales entre los 14 y 18 años.

Respecto a la ley que benefició al hijo del parlamentario, se trata de una normativa aprobada el 21 de noviembre de 2024 bajo el gobierno de Dina Boluarte. Esta iniciativa permite el nombramiento excepcional de docentes en universidades públicas. Gracias a la implementación de esta norma, el hijo de Balcázar —quien mantenía un contrato temporal en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque— logró obtener una plaza de docente nombrado a tiempo completo en la Facultad de Derecho de dicha institución.

Comisión de Ética evaluará casos de Ilich López y Kira Alcarraz

En la sesión que se evaluará la suspensión de las denuncias contra Balcázar, también se discutirá el informe de calificación del Expediente N.º 251-2025-2026 contra el congresista Ilich López Ureña, así como una audiencia programada por una denuncia contra la legisladora Yorel Kira Alcarraz Agüero en el Expediente N.º 248-2025-2026.

El caso de la congresista Alcarraz responde a una presunta agresión de la legisladora contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). Este hecho desencadenó el pronunciamiento de la entidad en contra del comportamiento de la congresista. Además, el SAT sostuvo mediante un comunicado que el vehículo a nombre de Kira Alcarraz tenía orden de captura por presentar deuda por infracción de tránsito.

La Comisión de Ética Parlamentaria tiene como función recibir, investigar y resolver en primera instancia denuncias contra parlamentarios por faltas éticas. Además, puede recomendar sanciones como amonestaciones o suspensiones. La Comisión está conformada por Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular) como presidente, Alex Paredes Gonzales (Somos Perú) como vicepresidente y Pasión Dávila (Bancada Socialista) como secretario.