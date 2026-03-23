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Economía

Waldir Ayasta jura como nuevo titular de Ministerio de Energía y Minas: perfil y hoja de vida

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) tras la renuncia de Ángelo Alfaro

Waldir Eloy Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas.
Waldir Eloy Ayasta Mechán es el nuevo ministro de Energía y Minas.

El presidente José María Balcázar tomó juramento a Waldir Eloy Ayasta Mechán como nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en una ceremonia realizada este 23 de marzo, tras la renuncia de Ángelo Alfaro, luego de la acusación de un abuso sexual en su contra. 

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Ayasta Mechán se desempeñó como viceministro de Electricidad en abril de 2025. Además, es ingeniero y gerente corporativo de Planeamiento y Proyectos de Inversión

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El nuevo ministro asume la cartera en un contexto complejo, marcado por la necesidad de fortalecer la situación financiera y operativa de Petroperú. Días antes de su salida, el entonces ministro Ángelo Alfaro anunció una inyección de S/500 millones para la empresa estatal, destinados a la compra de combustibles y al pago de obligaciones de corto plazo. 

Esta medida respondió a la crisis de abastecimiento de combustibles generada por la rotura del ducto de Camisea en Cusco, así como por el incremento internacional de los precios del petróleo a raíz de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. 

Petroperú venía operando con restricciones debido a su carga financiera. La moderna Refinería de Talara —con una capacidad instalada de 95.000 barriles diarios de crudo— estaba produciendo por debajo de los 65.000 barriles. El financiamiento anunciado busca asegurar la adquisición de insumos, reactivar operaciones y garantizar el abastecimiento interno con precios que moderen las variaciones del mercado privado. Sin embargo, especialistas advierten que este monto sería insuficiente para sostener dichas actividades por más de tres meses. 

Renuncia en medio de una grave acusación 

Ángelo Alfaro Lombardi renunció al Minem, tras la difusión de un reportaje donde se le acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad de 16 años. 

Según comunicó el Ejecutivo, será el Ministerio Público el encargado de esclarecer los hechos señalados en el reportaje, mientras el exministro ha negado públicamente las acusaciones y ha señalado que estas responderían a motivaciones personales o económicas. 

Ante esta denuncia, el Gobierno de José Balcázar anunció su dimisión y le agradeció por los servicios prestados.  

De acuerdo con el testimonio de la víctima, la denuncia contra Ángelo Alfaro señala que el presunto abuso habría ocurrido cuando la denunciante tenía 16 años, lo que incluso habría derivado en un embarazo. 

Según la versión de la víctima, esto ocurrió en la ciudad de Pucallpa en el año 2000, cuando ella era aún menor de edad y Alfaro tenía 46 años y ocupaba un cargo gerencial en la empresa Electro Ucayali. 

El ministro ha rechazado públicamente las acusaciones y ha señalado que las afirmaciones tendrían motivaciones personales o económicas, además de indicar que será el Ministerio Público el encargado de esclarecer lo ocurrido. 

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