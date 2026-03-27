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Ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, registra demandas por alimentos e investigación por presunta denuncia falsa

El titular del Minem indicó en su declaración jurada que sí tuvo investigaciones fiscales, pero señaló que "no contaba con los detalles".

Titular del Minem tomó juramento el pasado 23 de marzo tras renuncia de Ángelo Alfaro por presunta denuncia sexual.
Titular del Minem tomó juramento el pasado 23 de marzo tras renuncia de Ángelo Alfaro por presunta denuncia sexual. | Foto: difusión

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, cuenta con dos demandas por alimentos en Chiclayo (Lambayeque) y una investigación en Lima Norte por presunta falsa denuncia. Asimismo, registró irregularidades en empresas adscritas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

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El titular del Minem señaló en su declaración jurada que sí presentó investigaciones fiscales y/o procesos judiciales; sin embargo, no detalló las denuncias que se le imputan; por el contrario, evitó mencionar las aclaraciones y solo indicó que “en este momento no cuento con los detalles”.

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De acuerdo a una investigación de Canal N, Waldir Ayasta registra dos demandas por alimentos en Chiclayo, en el 2007 y 2008, y una investigación en Lima Norte por presunta falsa denuncia en el uso indebido de los canales judiciales, desde el 2023.

Ayasta omitió detallar sus denuncias en su declaración jurada.

Ayasta omitió detallar sus denuncias en su declaración jurada.

Titular del Minem registró irregularidades en empresas adscritas a Fonafe

Además de las denuncias, Ayasta también registra antecedentes en informes de la Contraloría General de la República en empresas adscritas al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). El órgano de control identificó presuntas irregularidades durante su gestión en la empresa estatal Electronoroeste.

Según la Contraloría, una calificación de aptitud emitida por el hoy ministro resultó en un perjuicio económico de 24 millones 502 mil 342 soles contra el Estado. Asimismo, un informe de supervisión le atribuye responsabilidad en una falla operativa y un apagón masivo ocurrido durante su paso por la distribuidora Hidrandina. Este incidente interrumpió el suministro eléctrico de miles de usuarios y generó una afectación financiera de 816 mil soles.

Ayasta asumió la gerencia corporativa de Electroriente en enero de 2026. Tres meses después de dicha designación, fue nombrado titular del Ministerio de Energía y Minas.

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