Congreso aprueba interpelar al ministro de Comercio Exterior por demora de acuerdo comercial con Brasil

Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo. | Difusión

Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo. | Difusión

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El Pleno del Congreso aprobó interpelar al ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Fernando Reyes, para que explique la demora en la entrada en vigencia del Acuerdo de Profundización Económico-Comercial entre Perú y Brasil.

La moción fue admitida con 63 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Además, el Parlamento acordó que el titular del Mincetur se presente ante el Pleno el próximo 4 de junio a las 10.00 a. m.

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Durante la sustentación de la moción, el congresista Eduardo Salhuana señaló que Brasil ratificó el acuerdo en 2017, pero que los distintos gobiernos peruanos no remitieron el expediente al Legislativo para su debate y eventual aprobación.

Salhuana cuestionó las explicaciones dadas por el Ejecutivo, que atribuyen la demora a los casos vinculados a Lava Jato y a la supuesta ausencia de cláusulas de integridad. Según indicó, el tratado sí contempla mecanismos contra el lavado de activos y restricciones para proveedores relacionados con actos ilícitos.

Asimismo, sostuvo que el acuerdo es estratégico para fortalecer la integración económica con Brasil y posicionar al Perú como un eje logístico regional, al articular proyectos ferroviarios y portuarios orientados al comercio con Asia.

Los legisladores buscan que el ministro explique por qué el acuerdo, suscrito en 2016 y aprobado por el Senado brasileño un año después, aún no se aplica en el Perú.

Entre las principales preocupaciones planteadas en el Congreso figura el posible impacto de esta demora sobre las exportaciones peruanas y el avance de la integración comercial bilateral con Brasil.