HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre
🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     🔴Así se desarrolla el paro de transportistas hoy lunes 6 de octubre     
Economía

Oro alcanza los US$3.957 por onza y se consolida como refugio global

Analistas prevén que el precio del oro podría superar los US$4.000 hacia fin de año, mientras el auge del oro informal ya alcanza niveles históricos y pone en alerta al Estado peruano.

IPE calcula que el oro informal alcanza los US$12.000 millones. Foto: generado con IA
IPE calcula que el oro informal alcanza los US$12.000 millones. Foto: generado con IA

El oro volvió a brillar en los mercados internacionales al superar los US$3.950 por onza, alcanzando un máximo histórico de US$3.957, impulsado por la búsqueda de refugio financiero ante la incertidumbre económica global y la expectativa de nuevas medidas de estímulo monetario.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“El impulso del metal precioso responde a la creciente demanda de refugio ante el posible shutdown del gobierno de Estados Unidos, las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y el debilitamiento del yen japonés, factores que reducen la rentabilidad de otras alternativas tradicionales”, explicó Gabriel Iturriaga, analista de estudios de Capitaria.

TE RECOMENDAMOS

DINA BOLUARTE minimiza el paro y MINISTRO JUAN CAVERO bajo la lupa | ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD

El especialista añadió que los bancos centrales reanudaron la acumulación de oro en agosto, fortaleciendo la tendencia alcista del mercado. Este movimiento institucional, sumado a la volatilidad política y fiscal en las principales economías, ha devuelto al metal su papel histórico como resguardo de valor en tiempos de incertidumbre.

En esa misma línea, Felipe Mendoza, analista de mercados de ATFX LATAM, señaló que el metal precioso seguirá dominando la preferencia de los inversionistas: “Mientras persista la incertidumbre política y económica, el oro seguirá siendo la principal alternativa de protección frente a la volatilidad”.

Por su parte, Jorge Manco Zaconetti, economista e investigador de la UNMSM, ya había anticipado que la tendencia alcista se mantendrá en los próximos meses.

“Las consultoras internacionales proyectan precios de US$3.500, US$3.700 e incluso US$4.000 hasta diciembre, debido a la confrontación entre China y EE.UU., la pérdida de confianza en el dólar y la política errática de Trump frente a la Fed”, indicó a La República.

El avance del oro ocurre en un contexto de tensión financiera global, con inversionistas que buscan alternativas seguras ante la fragilidad del dólar, la posible paralización del gobierno estadounidense y el enfriamiento de la economía china. Estas condiciones han impulsado la salida de capitales de activos más riesgosos hacia refugios tradicionales.

Exportaciones oro informal se cuadruplicaron en Perú

El auge internacional del oro también tiene repercusiones directas en el mercado peruano, donde el incremento de precios ha potenciado tanto la actividad minera formal como la expansión del circuito ilegal.

Según un informe de Bank of America (BofA), con base en cálculos del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de origen informal alcanzarían este año los US$12.000 millones, equivalentes al 4% del PBI, cuadruplicando su volumen desde 2019 y acercándose por primera vez al nivel de las exportaciones legales.

El economista y exviceministro de Gestión Ambiental José De Echave advierte que esta tendencia refleja una distorsión estructural: “El año pasado hemos producido más o menos 90 y pico toneladas de oro, y hemos exportado 170 toneladas aproximadamente. Estamos en el momento de mayor diferencia entre exportaciones y producción. Se está exportando de lejos mucho más oro del que se produce”.

De Echave ha constatado en trabajo de campo la expansión de la minería ilegal en regiones como Cusco, Apurímac, Piura, Ica o Arequipa, un fenómeno que, según el IPE, podría incluso superar a la producción legal.

“Por lo menos va a alcanzar [a la producción legal], hay una probabilidad no menor de que la vaya a superar”, precisó Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, quien atribuye el “blanqueo” a la proliferación de plantas procesadoras que facilitan el ingreso del oro ilegal al circuito formal.

Oro como reserva en los bancos

Aunque algunos congresistas han propuesto que el Banco Central de Reserva (BCR) compre oro para apoyar la formalización, Fuentes rechaza la idea de plano:

“El BCR no tiene por función apoyar la formalización minera. Su función está en la Constitución: la estabilidad de la moneda. Romper ese principio no es una buena idea”.

Para De Echave, el problema tiene raíces más amplias. Y es que lo que ocurre siempre en un escenario de enfermedad holandesa es que se aprecia la moneda, se encarecen las exportaciones de otros sectores como la manufactura, y se abaratan las importaciones. Esos son los factores que hoy predominan, y mientras los precios del oro y del cobre se mantengan en niveles históricamente altos, la situación seguirá igual.

En suma, el récord alcanzado esta semana confirma que, ante los temores de desaceleración y la falta de claridad en la política monetaria global, el oro vuelve a ser el termómetro de la desconfianza mundial. Pero en el Perú, su brillo también revela las sombras de una economía donde la informalidad minera y la sobredependencia de los commodities siguen siendo el gran desafío estructural.

Notas relacionadas
Oro cierra septiembre con alza de 11,9% y récord histórico de US$3.870 por onza

Oro cierra septiembre con alza de 11,9% y récord histórico de US$3.870 por onza

LEER MÁS
PERUMIN 37: Exportación ilegal de cobre y oro ocasiona una pérdida de más de S/9.000 millones por evasión fiscal

PERUMIN 37: Exportación ilegal de cobre y oro ocasiona una pérdida de más de S/9.000 millones por evasión fiscal

LEER MÁS
Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

Buenaventura confirma que proyecto San Gabriel entrará en operaciones en el último trimestre del 2025

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS
Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

Banco de la Nación entrega préstamo de hasta S/50.000 para comprar tus deudas: consulta si eres beneficiario del crédito en octubre de 2025

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

LEER MÁS
Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

Indecopi subastará casas, departamentos y terrenos desde S/7.174: más inmuebles a precios bajos

LEER MÁS
Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

LEER MÁS
Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

Pasajeros del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez tendrán aumento en sus boletos desde el 27 de octubre de 2025, según LAP

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, lunes 6 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Álex Valera sería desconvocado en la selección peruana y se perdería amistoso con Chile: "Se prioriza su recuperación"

Milei asegura que la inflación "desaparece" de Argentina en 2026 y resalta apoyo de Estados Unidos: "El rumbo correcto"

Economía

Retiro AFP en 2025: estos documentos claves necesitarás para completar la solicitud y sacar hasta 4UIT de tu fondo privado de pensiones

Economías criminales en Perú ganan más de US$15.000 millones anuales

Cronograma de pagos octubre 2025 en el Banco de la Nación: trabajadores públicos y pensionistas cobran en estas fechas durante todo el mes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan las fuentes del plagio en la tesis de Patricia Benavides: más de 30 páginas de copia y pega

Ministros, alcaldes y regidores: estas son las autoridades que dejarían sus cargos para postular en las Elecciones 2026

Dina Boluarte minimiza paro de transportistas: "Un paro no lo resuelve. No abran los mensajes"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025