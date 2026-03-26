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Tecnología

¿Utilizas billeteras digitales en tu smartphone? Así puedes cuidar tu dinero y evitar fraudes

Aunque cada vez son más los usuarios de billeteras digitales en móviles, lo cierto es que no todos están al tanto de qué deben tener en cuenta para proteger su dinero. Te enseñamos.

Los servicios digitales se encuentran en constante peligro. Foto: Infinix
Los servicios digitales se encuentran en constante peligro. Foto: Infinix

El Perú experimenta un crecimiento exponencial en el uso de pagos digitales, una tendencia que promueve la inclusión financiera pero que, a su vez, exige mayor conciencia sobre la seguridad. Si bien la comodidad de las transacciones sin efectivo es innegable y cogió mayor fuerza en la época de la pandemia, con el aumento en los límites de operación de hasta S/3.300 por transacción, también se incrementan los riesgos de fraude.

Para navegar este panorama digital con confianza, no queda duda alguna que es crucial adoptar hábitos de seguridad robustos. En ese sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha ampliado estos límites, en lo que refleja una realidad donde el 67% de los adultos peruanos ya utiliza estas herramientas. Sin embargo, este avance viene acompañado de la necesidad de proteger nuestra información y movimientos. ¿Cómo hacerlo?

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Protege tus billeteras digitales

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Estas son algunas de las claves para resguardar tus finanzas digitales:

  • Refuerza la seguridad de tu dispositivo: Utiliza la autenticación biométrica para proteger el acceso al smartphone y aplicaciones sensibles. Esto limita el riesgo en caso de pérdida o robo.
  • Evita redes Wi-Fi públicas: Realizar transacciones financieras en redes no seguras (gratuitas o públicas) aumenta la exposición de tus datos personales y bancarios.
  • No almacenes claves en el celular: Guardar contraseñas en tu dispositivo puede facilitar el acceso a tus cuentas. Puedes optar por gestores de contraseñas o memorizar la información crítica.
  • Nunca compartas códigos de verificación: Las entidades financieras legítimas jamás te pedirán códigos enviados por SMS o datos personales por teléfono o mensaje. Desconfía de cualquier solicitud de este tipo.

Los pagos digitales evolucionan rápidamente y si quieres aprovechar sus beneficios de forma segura, considera que la educación digital y el uso de dispositivos con herramientas de seguridad integradas son esenciales.

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“Con el incremento de los límites en billeteras digitales, es fundamental fortalecer los hábitos de seguridad. Hoy el smartphone concentra información personal y financiera, por lo que su protección debe ser una prioridad para evitar fraudes”, precisó Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

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