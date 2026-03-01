Perú refuerza controles a la fibra de coco importada desde India, insumo clave para el cultivo de arándanos. | Composición LR

Tras detectar ejemplares vivos de Sinoxylon sp., escarabajo xilófago, en cinco envíos de fibra de coco procedentes de India, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) declaró una alerta sanitaria y dispuso exigencias específicas para este producto, reforzando el control preventivo durante 12 meses.

La medida impacta directamente en un insumo esencial para el cultivo de arándano. Recordemos que Perú cerró 2025 como el principal exportador mundial de este fruto, por lo que una eventual interrupción en el abastecimiento de fibra de coco podría traducirse en retrasos productivos e incluso en una paralización parcial del sector.

Ante el hallazgo del insecto (perteneciente a la familia Bostrichidae), conocidos como barrenadores de la madera, SENASA estableció nuevos requisitos obligatorios para la importación mediante la Resolución Directoral D000006-2026-MIDAGRI-SENASA-DSV.

Entre ellos, se exige que las plantas procesadoras cuenten con autorización de la autoridad fitosanitaria de India, la obtención de un permiso fitosanitario previo al embarque y una declaración adicional que garantice la ausencia de Sinoxylon sp.

Dependencia del sector agroexportador

La alerta expone la dependencia del sector arandanero de insumos importados y el impacto que una restricción sanitaria podría tener sobre su continuidad operativa.

El riesgo no se limita a la fibra de coco como mercancía, ya que la capacidad de dispersión del insecto a través de embalajes, pallets o estructuras de almacenamiento representa una amenaza para infraestructuras logísticas y cadenas productivas.

Según proveedores del insumo, la principal preocupación radica en la posibilidad de recibir carga contaminada que afecte la producción, considerando que esta materia prima no se produce localmente y proviene en su mayoría de India.

No obstante, señalan que la medida no implica una paralización del comercio, sino un refuerzo en la trazabilidad y en los tratamientos fitosanitarios para prevenir el ingreso de una plaga que podría afectar hortalizas, otros cultivos intensivos y al arándano, principal producto de la agroexportación peruana.

Control sanitario en el ingreso

Mediante la Resolución Directoral N° D000006-2026-Midagri-Senasa-DSV publicada el 18 de febrero, el SENASA estableció nuevos requisitos fitosanitarios obligatorios para la importación de fibra de coco procedente de India, dejando sin efecto la normativa vigente desde 2016 para este origen.

La medida exige que las plantas procesadoras y empacadoras estén registradas y autorizadas por la autoridad fitosanitaria india, cuya relación deberá ser remitida a Senasa antes de reiniciar las exportaciones.

Además, cada envío deberá contar con un permiso fitosanitario de importación previo y un certificado oficial que garantice la ausencia de Sinoxylon sp., así como las condiciones sanitarias del contenedor y la identificación de la planta de origen. La medida tendrá una vigencia de 12 meses desde su publicación en el Diario Oficial El Peruano, periodo durante el cual los envíos deberán cumplir con los nuevos requisitos establecidos.