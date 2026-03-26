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Guerra en Medio Oriente: Precio de alimentos podrían subir ante alza del petróleo y urea

El aumento de costos de producción podría afectar la canasta básica, que representa más del 60 % del gasto de los hogares y generar mayor impacto en la inflación, según análisis del Idexcam de la CCL.

El aumento de costos de producción podría afectar la canasta básica, que representa más del 60 % del gasto de los hogares.
El aumento de costos de producción podría afectar la canasta básica, que representa más del 60 % del gasto de los hogares. | Andina

La prolongación del conflicto en Medio Oriente está comenzando a generar efectos económicos que podrían sentirse directamente en el bolsillo de los peruanos. Según un estudio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima, el bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial— ha incrementado la volatilidad de este recurso, que recientemente ha llegado a costar cerca de US$100 por barril

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Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, explicó que este escenario afecta especialmente a países importadores como el Perú, pues el encarecimiento de los combustibles eleva los costos de transporte y logística, elementos que repercuten directamente en los precios de los alimentos. Esto, advirtió, podría trasladarse a la canasta básica, que representa más del 60% del gasto de los hogares, generando un mayor impacto en la inflación

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Precio de la urea registró un incremento del 16% en tan solo un mes

El aumento del costo del petróleo también está presionando a insumos esenciales para la actividad agrícola, en particular los fertilizantes —especialmente la urea— y los granos como trigo, soja y maíz. Posada recordó que Medio Oriente concentra hasta el 50% de las exportaciones de urea, un fertilizante clave para cultivos como arroz, papa, café y caña de azúcar. Su precio alcanzó US$0,50 por kilogramo en marzo de 2026, registrando un incremento del 16% en tan solo un mes. 

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El especialista detalló además que el mercado peruano depende casi por completo de la importación de urea y soja, así como del trigo y el maíz en un 75%. El trigo, por ejemplo, ya muestra un repunte en su precio, ubicándose alrededor de US$0,29 por kilogramo (+9% en los últimos meses), mientras que el maíz y la soja mantienen una relativa estabilidad en US$0,25/kg y US$0,36/kg, respectivamente. Sin embargo, el aumento de los costos logísticos y energéticos anticipa nuevas presiones al alza en los próximos meses. 

“Mayores costos de producción impactarían especialmente en alimentos de consumo masivo” 

Cada año, el Perú importa más de 4,7 millones de toneladas de maíz, 2,2 millones de toneladas de trigo y cerca de 1,8 millones de toneladas de soja, por lo que un incremento sostenido en los costos internacionales generaría cambios en la estructura de precios del país

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De extenderse este conflicto, Posada advirtió que los mayores costos de producción impactarían especialmente en alimentos de consumo masivo como el pan, pollo y aceites. Asimismo, los sectores avícola, porcino, agrícola y ganadero serían los más afectados debido a su alta dependencia de estos insumos. El encarecimiento de los combustibles también afectaría directamente el transporte y la energía, generando un efecto en cadena sobre otros bienes y servicios. 

“Los rubros más expuestos, como alimentos, transporte, energía y restaurantes, concentran más del 60% del gasto de los hogares peruanos, siendo el rubro de alimentos el de mayor peso. Esto implica que cualquier incremento en estos sectores tendría un impacto significativo en la inflación”, remarcó. 

Ante este panorama, exhortó a monitorear de cerca la evolución de estos factores externos y avanzar en medidas que permitan reducir la vulnerabilidad del país, especialmente en lo relacionado con la dependencia de insumos importados y la mejora de la eficiencia logística. 

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