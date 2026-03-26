Los diplomáticos y sus familias podrán financiar con la Cancillería su traslado o evacuación de zonas en peligro. | Foto: composición LR/ Cancillería/ difusión

Los diplomáticos y sus familias podrán financiar con la Cancillería su traslado o evacuación de zonas en peligro. | Foto: composición LR/ Cancillería/ difusión

Ante la inseguridad en el Medio Oriente, el gobierno peruano promulgó el decreto supremo Nº 016-2026-RE que establece los procedimientos de protección y bienestar de los diplomáticos y sus familiares que se encuentran en situaciones de alto peligro.

La medida surge como respuesta al agravamiento de los conflictos armados en la región del Medio Oriente, particularmente tras los recientes incidentes bélicos que involucran a Israel, Líbano e Irán. De acuerdo al decreto, el objetivo primordial es resguardar la vida y la integridad física de quienes representan al Estado peruano en el exterior.

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La activación de este protocolo no es automática; requiere una evaluación técnica previa por parte de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá verificar la inminencia o la realidad del peligro: guerra, conflicto armado, desastres naturales o convulsiones sociales graves u otros, de alcance interno, externo, regional o global que representen un grave riesgo para su vida, integridad física y/o integridad psicológica.

Según el texto oficial, además del beneficio de evacuación y repliegue a todo el cuerpo diplomático, se incluye a los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores políticos y agregados civiles, policiales o militares. Asimismo, la protección alcanza a sus cónyuges y familiares dependientes.

Decreto Supremo señala que los diplomáticos serán retirados o trasladados junto con sus familias.

Una vez corroborado el riesgo, el Estado garantizará el apoyo logístico necesario, que incluye la entrega de pasajes y viáticos para el traslado a zonas seguras o el retorno al Perú. De acuerdo a la norma, el financiamiento de estas operaciones se da a cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

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Cancillería Perú solicita a la población buscar apoyo en los consulados

La Cancillería mantiene la atención sobre los aproximadamente 5.600 peruanos que residen en la región del Golfo. Se han reforzado las capacidades de asistencia en embajadas clave como las de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Kuwait, Qatar y Turquía.

Al respecto, la entidad instó a la población a buscar ayuda a los centros más cercanos de los consulados. Asimismo, señaló que se movilicen de acuerdo a lo que mencionen las autoridades locales, tener actualizados sus documentos y los de sus familiares y en caso de peligro evacuar las zonas hacia un país seguro.

Un total de 160 ciudadanos peruanos han sido trasladados fuera de las zonas de conflicto en Medio Oriente. La Cancillería, mediante sus misiones diplomáticas, ejecutó la evacuación de los connacionales que permanecían en dichas áreas. Además, indicó que el Comando de Crisis se mantiene operativo para brindar asistencia y coordinar los traslados pendientes.

Contactos de emergencia

Arabia Saudita

Sección Consular de la Embajada del Perú en el Reino de Arabia Saudita (con concurrencia en Bahrein y Omán):

Teléfono de emergencia: +966 502465198

Correo: consulperu.ksa@gmail.com

Egipto

Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto (con concurrencia en Líbano, Jordania, Irak y Siria)

Teléfono de emergencia: +20 122 733 0530

Correo electrónico: consulperu-elcairo@rree.gob.pe

Emiratos Árabes Unidos

Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos

Teléfono de emergencia: +971 54 212 0801

Correo electrónico: official@embassyperu.ae

Consulado General del Perú en Dubái

Teléfono de emergencia: +971 506974007

Correo electrónico: info@peru.ae

Israel

Sección Consular de la Embajada del Perú en Israel

Teléfono de emergencia: +972 527050868

Correo electrónico: consulado@embassyofperu.org.il