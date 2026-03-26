HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Hacen leña a Keiko Fujimori en el debate presidencial | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Guerra en Medio Oriente: Gobierno aprueba decreto supremo para evacuar a diplomáticos y sus familias de conflictos bélicos

De acuerdo a la norma, el financiamiento de los traslados y evacuaciones se cubrirá con el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

Los diplomáticos y sus familias podrán financiar con la Cancillería su traslado o evacuación de zonas en peligro.
Los diplomáticos y sus familias podrán financiar con la Cancillería su traslado o evacuación de zonas en peligro. | Foto: composición LR/ Cancillería/ difusión

Ante la inseguridad en el Medio Oriente, el gobierno peruano promulgó el decreto supremo Nº 016-2026-RE que establece los procedimientos de protección y bienestar de los diplomáticos y sus familiares que se encuentran en situaciones de alto peligro.

Únete a nuestro canal de política y economía

La medida surge como respuesta al agravamiento de los conflictos armados en la región del Medio Oriente, particularmente tras los recientes incidentes bélicos que involucran a Israel, Líbano e Irán. De acuerdo al decreto, el objetivo primordial es resguardar la vida y la integridad física de quienes representan al Estado peruano en el exterior.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

La activación de este protocolo no es automática; requiere una evaluación técnica previa por parte de la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual deberá verificar la inminencia o la realidad del peligro: guerra, conflicto armado, desastres naturales o convulsiones sociales graves u otros, de alcance interno, externo, regional o global que representen un grave riesgo para su vida, integridad física y/o integridad psicológica.

Según el texto oficial, además del beneficio de evacuación y repliegue a todo el cuerpo diplomático, se incluye a los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadores políticos y agregados civiles, policiales o militares. Asimismo, la protección alcanza a sus cónyuges y familiares dependientes.

Decreto Supremo señala que los diplomáticos serán retirados o trasladados junto con sus familias.

Decreto Supremo señala que los diplomáticos serán retirados o trasladados junto con sus familias.

Una vez corroborado el riesgo, el Estado garantizará el apoyo logístico necesario, que incluye la entrega de pasajes y viáticos para el traslado a zonas seguras o el retorno al Perú. De acuerdo a la norma, el financiamiento de estas operaciones se da a cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

PUEDES VER: Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

lr.pe

Cancillería Perú solicita a la población buscar apoyo en los consulados

La Cancillería mantiene la atención sobre los aproximadamente 5.600 peruanos que residen en la región del Golfo. Se han reforzado las capacidades de asistencia en embajadas clave como las de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Israel, Kuwait, Qatar y Turquía.

Al respecto, la entidad instó a la población a buscar ayuda a los centros más cercanos de los consulados. Asimismo, señaló que se movilicen de acuerdo a lo que mencionen las autoridades locales, tener actualizados sus documentos y los de sus familiares y en caso de peligro evacuar las zonas hacia un país seguro.

Un total de 160 ciudadanos peruanos han sido trasladados fuera de las zonas de conflicto en Medio Oriente. La Cancillería, mediante sus misiones diplomáticas, ejecutó la evacuación de los connacionales que permanecían en dichas áreas. Además, indicó que el Comando de Crisis se mantiene operativo para brindar asistencia y coordinar los traslados pendientes.

Contactos de emergencia

Arabia Saudita

  • Sección Consular de la Embajada del Perú en el Reino de Arabia Saudita (con concurrencia en Bahrein y Omán):
  • Teléfono de emergencia: +966 502465198
  • Correo: consulperu.ksa@gmail.com

Egipto

  • Sección Consular de la Embajada del Perú en Egipto (con concurrencia en Líbano, Jordania, Irak y Siria)
  • Teléfono de emergencia: +20 122 733 0530
  • Correo electrónico: consulperu-elcairo@rree.gob.pe

Emiratos Árabes Unidos

  • Embajada del Perú en Emiratos Árabes Unidos
  • Teléfono de emergencia: +971 54 212 0801
  • Correo electrónico: official@embassyperu.ae

Consulado General del Perú en Dubái

  • Teléfono de emergencia: +971 506974007
  • Correo electrónico: info@peru.ae

Israel

Cancillería reveló contactos de emergencia de los consulados en el exterior. Foto: Cancillería

Cancillería reveló contactos de emergencia de los consulados en el exterior. Foto: Cancillería

Notas relacionadas
ONPE entregó a la Cancillería el material que se usará para que voten más de un millón de peruanos en el exterior

ONPE entregó a la Cancillería el material que se usará para que voten más de un millón de peruanos en el exterior

LEER MÁS
Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

Vaticano cancela audiencia del presidente Balcázar con el Papa León XIV: Gobierno espera ahora nueva fecha

LEER MÁS
Perú no realizará elecciones 2026 en Israel, Arabia Saudita y países del Golfo por conflicto bélico

Perú no realizará elecciones 2026 en Israel, Arabia Saudita y países del Golfo por conflicto bélico

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

LEER MÁS
Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

LEER MÁS
Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

Lluvia de criticas a Keiko Fujimori en la última fecha del Debate Presidencial 2026

LEER MÁS
Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

LEER MÁS
Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

Contraloría devolvió a la FAP el expediente de compra de 24 cazas por estar incompleto

LEER MÁS
Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Dónde ver Colombia vs Croacia EN VIVO por el partido amistoso internacional de fecha FIFA HOY?

Partido Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO HOY: dónde ver el duelo por el repechaje al Mundial 2026

¿A qué hora juega Brasil vs Francia EN VIVO HOY por amistoso internacional de fecha FIFA?

Política

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Poder Judicial archiva investigación contra exministro Rubén Vargas por pase al retiro de altos mandos de la PNP

Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fiscalía solicita 3 años de prisión al expresidente Francisco Sagasti por retiro de generales PNP

Poder Judicial archiva investigación contra exministro Rubén Vargas por pase al retiro de altos mandos de la PNP

Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025