Cinco aeropuertos del sur recibirán US$470 millones en obras para duplicar capacidad operativa: ¿Cuáles son?

Obras en aeropuertos beneficiarán a más de 5 millones de pasajeros de la macro región sur, sostuvo AAP.

Obras en aeropuertos beneficiarán a más de 5 millones de pasajeros de la macro región sur, sostuvo AAP.

La concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) firmó una adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá concretar un paquete de inversiones superior a los US$470 millones para modernizar cinco aeropuertos que opera en el sur del país: Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.

El acuerdo destraba una cartera de proyectos orientados a ampliar terminales, mejorar la capacidad operativa y reforzar la seguridad aeroportuaria, especialmente mediante la construcción de cercos perimétricos, infraestructura para prevenir ingresos no autorizados y mitigar riesgos en las operaciones aéreas.

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Solo en 2025, dichos aeropuertos movilizaron más de 4,6 millones de pasajeros, un crecimiento de 12% interanual, y según la concesionaria se proyecta superar los 5 millones en 2026. Esta cifra duplica la demanda originalmente prevista en el contrato de concesión (2,4 millones).

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Aeropuertos del sur: se priorizan ampliaciones y nueva infraestructura

El paquete de inversión se concentra en ampliar terminales, es decir, las áreas donde se atiende a pasajeros y en infraestructura para operaciones aéreas.

El proyecto más intensivo en capital se ejecutará en Juliaca, donde se destinarán cerca de US$200 millones a una nueva pista de aterrizaje, cuya infraestructura define la capacidad de recibir más vuelos y operar con mayor seguridad. A ello se suman sistemas de drenaje (que evitan acumulación de agua en la pista), la ampliación del terminal por más de US$30 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por US$24 millones.

En tanto, el aeropuerto de Arequipa tendrá una ampliación del terminal por más de US$35 millones, que le permitirá duplicar su capacidad de atención y la construcción del nuevo cerco perimétrico por alrededor de US$32 millones. Por otro lado, el aeropuerto de Puerto Maldonado tendrá ampliación del terminal por más de US$30 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por US$25 millones.

De igual forma, el aeropuerto de Tacna tendrá una ampliación del terminal por más de US$50 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por más de US$40 millones. Finalmente, el aeropuerto de Ayacucho tendrá la construcción del nuevo cerco perimétrico por alrededor de US$10 millones.

Tráfico aéreo impulsa turismo

La ejecución de estas obras responde a un cambio en la demanda aérea reflejado en el crecimiento sostenido del tráfico doméstico en regiones.

El dinamismo no solo proviene del transporte interno, sino también del turismo. Según Promperú, el Perú superó los 4 millones de visitantes en 2025, con Arequipa y Puerto Maldonado entre los destinos con mayor crecimiento en el sur.

La estrategia apunta a fortalecer la conectividad directa desde regiones, incluyendo rutas internacionales para reducir la dependencia de Lima como único hub aéreo.

Este enfoque se alinea con la política de "cielos abiertos", que busca liberalizar el transporte aéreo, fomentar mayor competencia entre aerolíneas y abaratar costos para los usuarios.