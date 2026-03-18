HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Cinco aeropuertos del sur recibirán US$470 millones en obras para duplicar capacidad operativa: ¿Cuáles son?

Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) firmó adenda con el MTC para ejecutar obras en cinco terminales aéreos regionales, que incluyen ampliaciones y mejoras de infraestructura.

Obras en aeropuertos beneficiarán a más de 5 millones de pasajeros de la macro región sur, sostuvo AAP.
Obras en aeropuertos beneficiarán a más de 5 millones de pasajeros de la macro región sur, sostuvo AAP.

La concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) firmó una adenda con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que permitirá concretar un paquete de inversiones superior a los US$470 millones para modernizar cinco aeropuertos que opera en el sur del país: Arequipa, Juliaca, Ayacucho, Tacna y Puerto Maldonado.

Únete a nuestro canal de política y economía

El acuerdo destraba una cartera de proyectos orientados a ampliar terminales, mejorar la capacidad operativa y reforzar la seguridad aeroportuaria, especialmente mediante la construcción de cercos perimétricos, infraestructura para prevenir ingresos no autorizados y mitigar riesgos en las operaciones aéreas.

TE RECOMENDAMOS

DENISSE MIRALLES RENUNCIA Y COLEGIOS EN MAL ESTADO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Petroperú: Gobierno destinará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

lr.pe

Solo en 2025, dichos aeropuertos movilizaron más de 4,6 millones de pasajeros, un crecimiento de 12% interanual, y según la concesionaria se proyecta superar los 5 millones en 2026. Esta cifra duplica la demanda originalmente prevista en el contrato de concesión (2,4 millones).

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Aeropuertos del sur: se priorizan ampliaciones y nueva infraestructura

El paquete de inversión se concentra en ampliar terminales, es decir, las áreas donde se atiende a pasajeros y en infraestructura para operaciones aéreas.

PUEDES VER: José Gonzales, banquero de inversión: “Para analistas de crédito no hay sentido en cómo el gobierno está tratando a Petroperú”

lr.pe

El proyecto más intensivo en capital se ejecutará en Juliaca, donde se destinarán cerca de US$200 millones a una nueva pista de aterrizaje, cuya infraestructura define la capacidad de recibir más vuelos y operar con mayor seguridad. A ello se suman sistemas de drenaje (que evitan acumulación de agua en la pista), la ampliación del terminal por más de US$30 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por US$24 millones.

En tanto, el aeropuerto de Arequipa tendrá una ampliación del terminal por más de US$35 millones, que le permitirá duplicar su capacidad de atención y la construcción del nuevo cerco perimétrico por alrededor de US$32 millones. Por otro lado, el aeropuerto de Puerto Maldonado tendrá ampliación del terminal por más de US$30 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por US$25 millones.

De igual forma, el aeropuerto de Tacna tendrá una ampliación del terminal por más de US$50 millones y la construcción del nuevo cerco perimétrico por más de US$40 millones. Finalmente, el aeropuerto de Ayacucho tendrá la construcción del nuevo cerco perimétrico por alrededor de US$10 millones.

Tráfico aéreo impulsa turismo

La ejecución de estas obras responde a un cambio en la demanda aérea reflejado en el crecimiento sostenido del tráfico doméstico en regiones.

El dinamismo no solo proviene del transporte interno, sino también del turismo. Según Promperú, el Perú superó los 4 millones de visitantes en 2025, con Arequipa y Puerto Maldonado entre los destinos con mayor crecimiento en el sur.

PUEDES VER: Restricciones en Machu Picchu impulsan al sector turístico a promover nuevos destinos: Conoce cuáles son

lr.pe

La estrategia apunta a fortalecer la conectividad directa desde regiones, incluyendo rutas internacionales para reducir la dependencia de Lima como único hub aéreo.

Este enfoque se alinea con la política de "cielos abiertos", que busca liberalizar el transporte aéreo, fomentar mayor competencia entre aerolíneas y abaratar costos para los usuarios.

Notas relacionadas
Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

Mujer de 72 años es detenida en el aeropuerto Jorge Chávez: llevaba más de 8 kilos de cocaína a París

LEER MÁS
Fiscalía pide prisión preventiva para chofer que atropelló a fiscalizador de la ATU y a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez

Fiscalía pide prisión preventiva para chofer que atropelló a fiscalizador de la ATU y a un policía en el aeropuerto Jorge Chávez

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda

Scotiabank es sancionado por Indecopi tras vender auto de clienta pese a que buscaba refinanciar su deuda

LEER MÁS
Precio de combustibles HOY 18 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

Precio de combustibles HOY 18 de marzo: GNV, GLP, diésel, gasolina y balón de gas en Perú

LEER MÁS
BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

BCRP recupera autonomía: Congreso rectifica ley que obligaba a rediseñar monedas y billetes

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cinco aeropuertos del sur recibirán US$470 millones en obras para duplicar capacidad operativa: ¿Cuáles son?

Rutas provisionales y seguras para el transporte público: la nueva medida del MTC contra la extorsión y criminalidad

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba no cederá ante presiones de EE. UU. y mantendrá una "resistencia inexpugnable"

Economía

Restricciones en Machu Picchu impulsan al sector turístico a promover nuevos destinos: Conoce cuáles son

José Gonzales, banquero de inversión: “Para analistas de crédito no hay sentido en cómo el gobierno está tratando a Petroperú”

Petroperú: Gobierno destinará más de S/500 millones a la petrolera estatal, anuncia Minem

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Caso Hugo Bustíos: CIDH cuestiona fallo del TC que anuló condena a Daniel Urresti por asesinato del periodista

Multas por no votar 2026: montos a pagar para las Elecciones Generales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025