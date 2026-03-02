TUUA por transferencias nacionales volvería a cobrarse desde abril tras meses de suspensión, según LAP

Desde abril, los pasajeros que hagan escala en Lima deberán pagar la tarifa. | Foto: composición LR

Una nueva preocupación surge para quienes viajan dentro del Perú y realizan escala en Lima. Desde abril, los pasajeros con vuelos en conexión asumirán un nuevo cobro por transferencia nacional.

La medida fue confirmada por Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Su gerente general, Juan José Salmón, indicó que el cobro se reactivará tras concluir el periodo de suspensión vigente hasta fines de marzo.

TUUA para transferencias nacionales volverá a aplicarse en abril

El ejecutivo precisó que la posición de la empresa es retomar el cobro desde abril, luego de mantenerlo en pausa mientras se discutían sus condiciones de aplicación. La Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) está dirigida a pasajeros que se trasladan entre regiones del país y deben hacer conexión en Lima antes de llegar a su destino final.

El monto preliminar de la TUUA de transferencia nacional fue fijado en US$12,67, aunque su entrada en vigencia generó observaciones por el impacto que podría tener en el costo de los pasajes. Estas diferencias llevaron a paralizar temporalmente la medida, mientras se buscaba un acuerdo entre la empresa y el Estado.

Según explicó Salmón, el entendimiento actual contempla que el Estado asuma el 50% del valor de la tarifa, de modo que el viajero solo pague una parte del total. Desde la posición de LAP, este esquema permitiría cubrir los servicios que utilizan los usuarios durante la escala, como salas de embarque y controles operativos.

Estado asumiría parte de la TUUA, según negociación con LAP

La reactivación del cobro está ligada a una adenda al contrato de concesión que aún se encuentra en proceso. Tras retomar el diálogo con las autoridades, LAP busca que el Estado cubra la porción que corresponde a la empresa, conforme a lo determinado por el organismo regulador Ositrán.

Mientras se afinan los detalles de esta adenda, la tarifa seguirá suspendida hasta marzo. En paralelo, se mantiene vigente la TUUA para pasajeros en conexión internacional, cuyo valor es de US$10,05 sin IGV, cobro que se aplica desde diciembre del año pasado.

El anuncio se da en un contexto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. LAP informó que ya concluyó la etapa 1B de la nueva terminal, infraestructura que permitirá atender hasta 40 millones de pasajeros al año, frente a los 25,4 millones registrados en el último periodo, con miras al crecimiento del tráfico aéreo nacional e internacional.