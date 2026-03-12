Taxistas en Chiclayo protestan por alza de combustible ante crisis por GNV: “Ahora invertimos más de S/100”

Los manifestantes indicaron que no pueden subir los precios de los pasajes porque los usuarios no pagan la nueva tarifa. | Foto: composición LR/ Canal N

El alza del combustible en medio de la emergencia por el GNV ha generado malestar entre los conductores de Chiclayo. En horas de la mañana, decenas de taxistas independientes se congregaron en un grifo ubicado en la calle Junio para expresar su rechazo al incremento de precios, situación que, según indicaron, afecta directamente su economía.

Los manifestantes señalaron que el problema ya se percibe con fuerza entre sus compañeros. De acuerdo con lo declarado por uno de los automovilistas a Canal N, el encarecimiento del recurso los obliga a destinar más dinero para operar. Ante este escenario, los choferes adelantaron que evalúan adoptar nuevas medidas de protesta si la situación no mejora.

Precio del combustible en Chiclayo sube y provoca protestas

Durante la concentración, los protestantes informaron que en un grifo de la cadena Repsol la gasolina regular cuesta S/15,99, mientras que la gasolina premium llega a S/20,80. El diésel, por su parte, se vende a S/19,40. En el caso del GLP, los transportistas indicaron que el precio anunciado en pantalla es de S/10,29.

No obstante, denunciaron que en el tótem del establecimiento el valor del GLP aparece distinto. “Hemos ido a Osinergmin y ellos nos dijeron que no podían hacer nada porque no era su competencia, sin embargo, si le cobraban un precio distinto al cartel podíamos hacer la denuncia. En la pantalla dice 10,29 el GLP, pero en el tótem dice 12,63, eso es un delito”, señalaron durante la protesta.

Taxistas aseguran que gasto en gasolina se ha triplicado

Los trabajadores del volante explicaron que el aumento del hidrocarburo modificó por completo sus gastos laborales. Antes de la crisis energética, indicaron que podían llenar sus tanques con montos menores y cubrir toda la jornada laboral.

“Nosotros invertíamos entre 30 a 40 soles diarios y trabajábamos todo el día, pero ahora gastamos entre 100 y 120 soles. Eso no es justo”, afirmó uno de los participantes. En esa línea, indicaron que han intentado elevar el costo de los pasajes. “Nosotros hemos intentando subir las tarifas, pero el público no nos paga, por eso tenemos el costo normal”, agregó el hombre.

Los taxistas lanzaron arengas de “precio justo y no al abuso” y exigieron que el Gobierno intervenga para regularizar los precios del producto. En el lugar también se encontraban efectivos de la Policía Nacional, quienes permanecieron en la zona para resguardar el grifo y evitar incidentes.