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Ciencia

Descubren un cementerio de ballenas bajo 7 km del océano con fósiles de hace 5 millones de años: sería el más antiguo del mundo

Este hallazgo plantea interrogantes sobre la preservación de estos entornos y ofrece una perspectiva única sobre la evolución de los cetáceos.

El hallazgo de un "cementerio de cetáceos" de 5,3 millones de años redefine el conocimiento sobre ecosistemas abisales y las especies marinas.
El hallazgo de un "cementerio de cetáceos" de 5,3 millones de años redefine el conocimiento sobre ecosistemas abisales y las especies marinas. | Foto: Global TREnD, IDSSE/mejorada con IA
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Científicos de la Academia China de Ciencias, en colaboración con expertos de Italia y Nueva Zelanda, descubrieron un inédito yacimiento de cetáceos a más de 7.000 metros de profundidad en la zona de fractura de Diamantina, situada en el océano Índico. La investigación, difundida por la revista Nature, expone restos fósiles con una antigüedad mínima de 5,3 millones de años. Ese hallazgo redefine los conocimientos previos sobre los ecosistemas abisales marinos y ofrece una perspectiva inédita sobre la evolución de dichas especies.

La comunidad científica califica este sitio como el "cementerio de cetáceos más profundo, extenso y antiguo jamás documentado". De acuerdo con los autores del estudio, el hallazgo abre una ventana única hacia la vida en los fondos oceánicos. Asimismo, plantea interrogantes inéditas sobre los mecanismos que permiten la preservación y el mantenimiento de estos entornos ocultos durante millones de años.

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¿Por qué el hallazgo de un cementerio de ballenas en Australia fascina a la ciencia?

Científicos exploraron cerca de 1.200 kilómetros del lecho marino en la fractura Diamantina, un área frente a la costa suroeste australiana. Mediante el sumergible tripulado Fendouzhe, el equipo localizó un mínimo de 485 lugares con estructuras óseas, que abarcan desde fósiles antiguos hasta carcasas recientes. Ese hallazgo histórico evidencia una acumulación constante de restos de cetáceos a lo largo de millones de años.

La mayoría de los restos identificados son, por ahora, de zifios. Se trata de cetáceos odontocetos. Foto: Global TREnD, IDSSE

La mayoría de los restos identificados son, por ahora, de zifios. Se trata de cetáceos odontocetos. Foto: Global TREnD, IDSSE

La extensión de este depósito subacuático abarca unos 14.000 kilómetros cuadrados y los expertos calculan que alberga hasta 10 millones de piezas individuales. Con una densidad de 760 elementos por kilómetro cuadrado, el sector representa "el registro fósil marino más abundante hasta la fecha". Esta enorme concentración de material biológico supera ampliamente cualquier otro yacimiento identificado de manera previa en el planeta.

El inventario de la zona incluye remanentes de zifios —mamíferos marinos de inmersión profunda— y misticetos como la ballena Minke antártica. Asimismo, la expedición detectó una nueva especie extinta para la comunidad científica, denominada "Pterocetus diamantinae". De este modo, el descubrimiento ofrece una ventana única hacia la evolución y biodiversidad de los gigantes del océano.

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¿Por qué el fondo marino acumula tantos restos de cetáceos?

Este cementerio sostiene comunidades biológicas activas en un entorno sin luz ni producción primaria. Cuando el cuerpo de una ballena se hunde, sus restos actúan como un oasis de alimento en medio de un desierto acuático. "Huesos, grasa y tejidos proporcionan energía y materiales para una gran diversidad de organismos", desde gusanos perforadores hasta bivalvos especializados que dependen exclusivamente de estas zonas.

Los autores del estudio señalan que este punto funciona como un corredor migratorio natural para los cetáceos. Asimismo, la topografía en forma de valle submarino facilita la concentración de los cadáveres que caen desde la superficie a lo largo de millones de años. Dicha combinación de factores geográficos y biológicos permite la preservación excepcional de los esqueletos gracias a la escasa sedimentación.

Por otra parte, las estructuras óseas densas de ejemplares como los zifios resisten la descomposición durante largos periodos geológicos. Esto hace posible que la necrópolis opere como un archivo paleontológico de gran valor. Finalmente, el yacimiento constituye un ecosistema dinámico que nutre la vida en uno de los rincones más extremos del planeta.

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